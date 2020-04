COVID-19: coup de pouce de Québec aux PME québécoises

MONTRÉAL | Les petites et moyennes entreprises du Québec pourront bénéficier d’une aide supplémentaire de 150 millions de dollars pour faire face aux répercussions de la COVID-19.

Annoncé vendredi par Québec, ce coup de pouce est destiné aux PME qui ont besoin de liquidités de moins de 50 000$ pour leur fonds de roulement.

Cette enveloppe initiale de 150 millions de dollars sera répartie comme suit: 40 M$ pour Montréal, 10 M$ pour Québec et 100 M$ à partager entre les autres municipalités régionales de comté (MRC) et territoires équivalents.

Tous les secteurs d'activité sont visés, notamment les coopératives, les organismes à but non lucratif ou encore les entreprises d'économie sociale réalisant des activités commerciales. Les entreprises pourront ainsi obtenir un prêt ou une garantie de prêt d'un montant maximal de 50 000$ pour pallier le manque de liquidités lié à la COVID-19.

Outre cette aide d’urgence, Québec a aussi prolongé de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, les fonds locaux d'investissement (FLI), tout en consentant à des assouplissements des conditions concernant cet outil financier mis en place pour soutenir les entreprises des MRC.

«Nous répondons à l'appel des entreprises qui ont besoin d'une aide financière d'un montant inférieur à 50 000$ pour atténuer les répercussions de la COVID-19», a souligné le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

«Un appui non négligeable»

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a salué la mesure: les «150 millions de dollars supplémentaires annoncés [vendredi] par le gouvernement du Québec représentent un appui non négligeable pour les PME de toutes les régions du Québec qui se retrouvent dans une situation précaire en raison de la pandémie», a dit Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ.

Même son de cloche du côté de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), qui souligne toutefois que d’autres actions sont souhaitables.

«De nombreux dirigeants de PME ont mentionné à la FCEI tomber entre les mailles du filet. Toute action gouvernementale supplémentaire pour les aider doit être soulignée. Nous remercions le gouvernement du Québec pour les nouvelles mesures annoncées, qui pourront rejoindre certaines petites et moyennes entreprises», a dit François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Selon la FCEI, 85% des PME sont fermées partiellement ou complètement, et les pertes moyennes par entreprise au Québec se chiffrent à près de 155 000$ depuis l’implantation de mesures gouvernementales pour freiner la propagation du virus.

«Pour les dirigeants de PME, les décisions difficiles se comptent en jours, voire en heures. Nous demandons à tous les leaders de la société civile d'unir leurs voix pour sauver le plus d'entreprises et d'emplois possible. Agir maintenant pour sauver nos PME, c'est agir pour notre présent et notre avenir», a ajouté M. Vincent.

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a aussi salué cette aide additionnelle, mais Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, a toutefois souligné que «des préoccupations demeurent quant aux modalités entourant les garanties de prêt et les prêts».

«La FCCQ préconisait une aide financière directe, afin de s'assurer de limiter l'endettement des entreprises et qu'elles puissent redémarrer leurs opérations normales le plus rapidement possible, au moment de la reprise économique», a poursuivi M. Milliard.