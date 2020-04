COVID-19: les garderies d’urgence devront accueillir tous les enfants d’une même famille

À compter de la semaine prochaine, les services de garde d’urgence devront accueillir tous les enfants de 12 ans et moins d’une même famille. Une situation que dénonce la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ).

• À lire aussi: Tous les derniers développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: La SQ se prépare à géolocaliser

• À lire aussi: COVID-19: plus de 900 nouveaux cas au Québec, le bilan dépasse les 5000

C'est l'une des nouvelles consignes données tard jeudi soir par le ministère de la Famille.

«Est-ce qu’on pourrait se rappeler que nous ne sommes pas des gardiennes d’enfants? Notre matériel, nos locaux et nos aires de jeu extérieures ne sont pas adaptés pour des enfants d’âge scolaire. Nos membres sont déjà essoufflées et stressées par la situation. Elles passent leurs journées à désinfecter et redésinfecter. Alors que nous sommes en pénurie de matériel de protection, sans aucune reconnaissance par nos décideurs, la nouvelle d’aujourd’hui n’a rien pour rassurer nos intervenantes», souligne la présidente Valérie Grenon.

Et ce n’est pas la seule consigne qui ne passe pas chez les intervenantes de la petite enfance. Les éducatrices qui contracteront le coronavirus ne seront plus payées et devront se contenter de l'assurance-salaire.

«Cette directive-là illustre bien l’improvisation et le cafouillage du ministère. Demander à des anges gardiens de se placer sur l’assurance-salaire, c’est odieux et ça dépasse l’entendement. On ne peut pas croire que des gens au cabinet du ministre ont autorisé cette consigne», insiste la présidente de la FIPEQ-CSQ.

Cette dernière signale que les éducatrices ont d’ailleurs été exclues de la liste du personnel qui pourra toucher des «primes COVID-19» en raison des risques de contracter le virus.

Plus de détails à venir...