COVID-19: une infirmière enceinte serait atteinte à Saguenay

SAGUENAY – Une infirmière enceinte de Saguenay serait atteinte de la COVID-19.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, l'employée du réseau de la santé aurait reçu le résultat positif dans les dernières heures.

La femme enceinte aurait été contaminée sur son lieu de travail.

On apprend également que cette infirmière aurait été en contact avec d'autres de ses collègues, qui sont également enceintes.

Des sources à l'interne nous indiquent que, dans l'établissement de santé en question, le personnel est très inquiet et même en colère.

On se demande pourquoi des infirmières enceintes se retrouvent encore à travailler dans des milieux de soins à risque.

Questionnées à ce sujet, les autorités de la santé affirment que des mesures ont été prises.

«En cohérence avec les orientations de l'Institut national de santé publique (INSPQ) et de la prévention et contrôle des infections (PCI), le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a décidé de réaffecter les travailleuses enceintes de certains secteurs. Ainsi, celles travaillant dans les GMF, dans les cliniques [...], au soutien à domicile, aux urgences et aux soins intensifs seront réaffectées par souci de prévention. Pour les autres secteurs, différentes mesures peuvent s'appliquer selon le titre d'emploi de la travailleuse. Chaque cas est évalué», nous a répondu le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, par courriel.

Les conséquences de la COVID-19 sur un foetus ou une femme enceinte sont encore inconnues.

Première éclosion dans un CHSLD

Une première éclosion de la COVID-19 est par ailleurs confirmée dans un centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Deux résidents du CHSLD de la Colline du secteur Chicoutimi-Nord, à Saguenay, ont été déclarés positifs. D'autres présentent des symptômes et sont en attente de leur résultat.

Le bilan pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean est de 44 cas confirmés sur le territoire. Il s'agit d'une augmentation de 12 cas en 24 heures.

Toutes les personnes infectées se trouvent présentement en isolement à domicile.