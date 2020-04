Démis de ses fonctions par la marine américaine, il est ovationné par ses matelots!

Vous avez peut-être lu un des nombreux articles consacrés à la situation bien particulière dans laquelle se sont retrouvés des marins à bord de l'USS Theodore Roosevelt.

Il s’agit du genre d’histoire qu’on ne retrouve habituellement pas dans les médias. Chez les militaires, la culture du silence est bien implantée et, pour le meilleur et pour le pire, on lave notre linge sale en famille. Pourtant, le San Francisco Chronicle a dévoilé beaucoup d’informations sans qu’on puisse en identifier la source. Le Chronicle a même publié la lettre rédigée par le capitaine Crozier.

Dans une lettre de quatre pages destinée au département de la Marine, le capitaine demandait que ses hommes soient autorisés à quitter le navire pour être placés en quarantaine pendant deux semaines.

S’il reconnaissait le caractère inhabituel de sa requête, il faisait ressortir qu’aucune menace imminente ne pesait sur la région où se trouvait son porte-avions (Philippines). À ses yeux, la santé de plus de 4000 matelots devait être priorisée et l’option représentait un risque nécessaire, l'éloignement et le confinement étant impossibles à bord d’un navire.

Jusqu’à ce que l’histoire soit rendue publique, la demande de Crozier avait été refusée. Depuis, les autorités ont révisé leur position et les marins sont maintenant traités dans les chambres d’un hôtel sur l’île de Guam.

Si la manœuvre de Crozier a permis d’accélérer le processus visant le traitement des marins, les autorités affirment que jamais elles n’ont cessé de collaborer avec le capitaine. On prétend, et ça se défend, que l’évacuation d’un navire de guerre est bien plus complexe à gérer que ne le serait celle d’un bateau de croisière.

On a poussé le déni de responsabilité jusqu’à relever le capitaine Crozier de ses fonctions parce qu’il aurait agi de manière imprudente et contourné la chaîne de commandement. Les informations auraient été rendues publiques en raison de communications qui ne respectaient pas toutes les mesures de sécurité et le capitaine a écrit directement au secrétariat plutôt qu’à ses supérieurs immédiats.

On peut appuyer ou non cette initiative peu orthodoxe de la part d’un militaire, mais, si Crozier a perdu son commandement et si ses chances de progresser dans la hiérarchie en sont, selon toute vraisemblance, sérieusement amoindries, il peut toujours se réconforter en pensant à l’ovation que lui ont réservée les hommes dont il a tenté de protéger la santé.

Je vous laisse un lien vers le site de The Hill. On y raconte comment on a accompagné le capitaine au moment où il quittait son navire, et la vidéo nous permet d'entendre les marins scander son nom.