Du Proprio ignore les directives de Québec sur les visites de maisons

Contrairement aux courtiers immobiliers qui ont stoppé toute visite en raison de la COVID-19, des dizaines de vendeurs continuent d’accueillir chez eux des acheteurs grâce à Du Proprio, a constaté Le Journal.

Les visites libres sont interdites et les autres visites « fortement déconseillées » par Québec depuis le 23 mars, et ce, jusqu’au 13 avril au plus tôt. Mais en à peine une demi-heure, Le Journal a été en mesure de fixer rendez-vous avec une dizaine de vendeurs de partout au Québec.

Certains ont posé des questions sur l’état de santé des acheteurs, mais d’autres pas. Seule une poignée de personnes a décliné la visite, comme le demande le gouvernement.

« Pas de problème. Au plaisir de vous rencontrer », écrit un vendeur de la Montérégie.

« Ce sera mon oncle qui fera visiter, il faut juste que j’orchestre la rencontre », répond une autre.

Pas responsable

Sur son site, Du Proprio a temporairement interdit l’affichage des visites libres, mais on ne fait aucune mention des visites planifiées entre vendeurs et acheteurs. Son porte-parole, Frédéric Auger, affirme que l’entreprise n’est pas responsable des actions de ses clients.

« On n’est pas la police. Je ne peux pas contrôler le comportement des gens. On a communiqué les directives du gouvernement, et c’est de leur responsabilité individuelle [de se conformer] », dit-il en entrevue.

« Les visites ne sont pas interdites, elles sont déconseillées », rappelle-t-il. Les séances de prises de photo ont néanmoins été suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Face à l’inaction de la direction de Du Proprio, la réaction de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, est sans appel.

Déplorable

« C’est absolument déplorable. Tout le monde sans exception est concerné et doit contribuer à freiner la propagation de la COVID-19 », a-t-elle soutenu hier.

L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), dont Du Proprio ne fait pas partie, dénonce aussi ces façons de faire. Plus les gens respecteront les directives visant à endiguer la propagation du coronavirus, plus le confinement actuel sera court, a tenu à rappeler la v.-p. de l’OACIQ, Caroline Champagne.

« Tant et aussi longtemps que le gouvernement préconise l’isolement, il ne devrait pas y avoir de visites, car le virus pourrait se propager. On souhaite que tout le monde dans l’industrie se conforme. Du Proprio ne suit pas les directives de la santé publique », dit-elle.