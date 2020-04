Masques N95 retenus: Trudeau lance un avertissement aux États-Unis

OTTAWA | Le premier ministre Trudeau prévient les États-Unis qu’ils commettent une «erreur» s’ils restreignent l’accès au Canada à leurs exportations de matériel médical essentiel à la lutte au coronavirus.

«Il y a des produits médicaux qui vont dans les deux sens à travers notre frontière et ce serait une erreur pour nos pays d’en limiter l’accès», a tonné Justin Trudeau dans son point de presse quotidien, vendredi.

Un peu plus tôt, la compagnie américaine 3M indiquait avoir reçu l’instruction de l’administration Trump de cesser d’expédier des masques N95 vers le Canada. M. Trudeau a dit que la question fait déjà l’objet de discussions avec Washington et n’a pas, pour l’instant, annoncé de mesures de représailles.

«On est en train de travailler très étroitement avec les États-Unis pour qu’ils comprennent ce que nous on sait très bien déjà. C’est que les échanges entre le Canada et les États-Unis vont dans les deux sens, particulièrement pour les biens essentiels et pour le personnel médical», a-t-il dit.

Le premier ministre s’est dit persuadé qu’aucune interruption réelle d’approvisionnement entre les deux pays ne surviendrait.

L'armée en renfort et des sous pour les banques alimentaires

Par ailleurs, M. Trudeau a confirmé que les Forces armées canadiennes viendront en aide à des communautés nordiques du Québec, notamment au Nunavik. Les Rangers aideront notamment à ériger des tentes, a-t-il précisé.

Ottawa a aussi annoncé qu'il injecte 100 millions $ pour aider les banques alimentaires canadiennes à mieux aider les plus démunis par temps de crise.

PRÉCISION

Justin Trudeau a annoncé qu’Ottawa allait devancer de mai à avril la bonification du crédit de TPS, pas de l’Allocation canadienne pour enfants.