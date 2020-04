Encore beaucoup de snowbirds sur les routes

Alors qu’ils devraient traverser ce vendredi la frontière pour revenir au Canada, les camionneurs Sébastien Desaulniers et Marie-Christine Marchand s’étonnent du nombre de snowbirds québécois qu’ils croisent sur leur chemin.

«Je pensais qu’ils auraient déjà pris la route il y a une semaine ou deux», explique Marie-Christine Marchand. Elle et son conjoint savent que c’est la période où normalement les snowbirds reviennent au pays. Ils ont toutefois été surpris d’avoir croisé autant de ces voyageurs sur la route à ce stade de la crise actuelle.

Déjà, le 14 mars, le gouvernement Legault pressait les voyageurs québécois, dont les milliers de snowbirds, de rentrer à la maison dès maintenant. Le Journal rapportait que malgré les recommandations du premier ministre, des Québécois ont pourtant décidé de rester sous le soleil de la Floride.

Sébastien Desaulniers et Marie-Christine Marchand ont quitté la Californie, mardi, en direction de Montréal. Le Journal suit leur périple pendant huit jours, eux qui sont allés chercher des fruits et légumes pour les Québécois. Les deux camionneurs vont traverser plus de 11 000 km pour aller récupérer et rapporter des milliers de sacs de carottes destinées aux épiceries.

