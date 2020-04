Fondation du CUSM: 4 M$ pour la recherche sur la COVID-19

MONTRÉAL | La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) donne un coup de pouce aux chercheurs en leur accordant une somme de 4 millions de dollars dans un fonds d’urgence pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

«Le fonds d'urgence pour la COVID-19 permettra à notre hôpital et à notre Institut de recherche de lancer de nouveaux projets de recherche et de faire des contributions équivalentes aux subventions institutionnelles pour augmenter leur impact», a annoncé vendredi le Dr Pierre Gfeller, président et directeur général du CUSM, par communiqué.

Ces 4 millions proviennent de dons de la Fondation Hewitt, de la défunte Elspeth McConnell et de la Fondation familiale Trottier.

«Au cours des dernières semaines, nous avons été inspirés par la mobilisation de la communauté scientifique internationale. Aujourd'hui, nous sommes inspirés par la générosité de notre propre communauté. Ensemble, nous allons gagner cette bataille contre la COVID-19», a poursuivi le Dr Gfeller.

Les millions alloués à la recherche vont permettre «de passer immédiatement à l'action et de nous concentrer rapidement sur le dépistage, la prévention et le traitement de cette maladie», a indiqué pour sa part le Dr Bruce Mazer, directeur général (par intérim) de l'Institut de recherche du CUSM (IR-CUSM).