La chauve-souris annulée

L’Opéra de Québec annule les quatre représentations de l’œuvre La chauve-souris qui devait être présentés au Grand Théâtre du 16 au 23 mai.

C’est la première fois, en 36 ans d’existence, que l’Opéra de Québec se voit obligé d’annuler une production.

L’opéra de Johann Strauss II devait être présenté les 16, 19, 21 et 23 mai.

La chauve-souris raconte la vengeance du Dr Falke envers son ami Gabriel von Esenstein qui l’a contraint, au retour d’un bal costumé, à traverser Vienne déguisé en chauve-souris.

Cette opérette viennoise devait mettre en vedette les barytons Dominique Côté et Christophe Dunham, les sopranos Marie-Ève Munger et Magali Simard-Gardès, la mezzo-soprano Pascale Spinney, les ténors Steeve Michaud et Hugues Saint-Gelais, la basse Robert Huard et le comédien Jack Robitaille.

Le chef Jean-Marie Zeitouni, l'Orchestre symphonique de Québec, le Choeur de l'opéra de Québec participaient aussi à cet opéra mis en scène par Alain Gauthier.

Le dévoilement de la saison 2020-2021 a aussi été reporté. Les détenteurs de billets seront contactés sous peu.