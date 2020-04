La tension monte

Avouons que les petits rigolos pétris d’orgueil qui s’imaginent encore que ces mesures d'éloignement physique sont exagérées nous horripilent. On les retrouve agglutinés dans les parcs ou dans leurs cours arrière à prendre l’apéro. Toute dérogation aux directives données par la santé publique exacerbe notre anxiété.

On a le sentiment que tous les efforts auxquels on consent sont anéantis par ces inconséquents.

Que dire, alors, du chef de l’opposition de la Ville de Montréal, qui ne juge pas nécessaire de reporter la cérémonie de fiançailles de sa fille? Monsieur Pérez n’aurait pas tenu de réception comme telle, la célébration se serait déroulée par le truchement de caméras internet. Reste qu’un musicien invité à jouer à l’extérieur de sa maison aurait causé un attroupement devant sa porte. Il n’y avait pas foule, mais, en ces temps de pandémie, le voisinage en a rapidement pris ombrage. Le SPVM a été appelé pour y mettre un terme.

Notre élégant Dr Arruda l’a pourtant répété sur tous les tons: ce n'est pas le temps de faire des partys!

M. Pérez aurait dû savoir qu’un élu ne peut se permettre la moindre incartade, et encore moins en pleine crise sanitaire. Où diable avait-il la tête? Ce manque de jugement pourrait lui coûter son poste de chef de l’opposition à l’hôtel de ville et mettre ses collègues dans l’embarras.

L’inquiétude est palpable au sein de la population. Il ne faut tolérer aucun rassemblement. Ce fameux 2 mètres de distance doit être respecté. Nous sommes en pénurie de masques protecteurs. Le personnel soignant risque sa vie. Des bandits volent les stocks de masques. Ils se pointent sur les tarmacs chinois au départ des avions pour en détourner des cargaisons au profit des États-Unis.

Résultats des courses: la population, outrée devant le laxisme de certains, fait appel au gouvernement. L’étau se resserre.

On restreint les accès à la ville. On demande au SPVM de ne plus tolérer de dérogation aux directives.

Les récalcitrants vont devoir se mettre au pas. À défaut de quoi, la prochaine étape pourrait bien ressembler à un confinement total.

Qu’attendons-nous? La fermeture des parcs? La localisation par nos portables? Le couvre-feu?

Le bien commun doit primer, chaque geste compte. Les médecins lancent un appel à la discipline. Tous sans exception doivent s’y conformer.

Ce cher Horacio ne nous a-t-il pas démontré comment aplanir la courbe, en se tapant vigoureusement sur la main?

Ô Horacio, je vous vois et mon cœur fond

Lorsque, enflammé par la fougue, vous nous faites la leçon.