Le CRTC autorise l’acquisition de V par Bell Canada

Tout en imposant des conditions, le CRTC a autorisé vendredi l’acquisition de V Interactions par Bell Canada.

Ainsi, les Stations V devront diffuser 5 h de programmation locale par semaine pour les marchés de Montréal et de Québec en 2020-2021 et le nombre d'heures sera augmenté à 8 heures et 30 minutes en 2021-2022.

De plus, le Groupe Bell Média devra également consacrer 40 % des revenus de l'année précédente en émissions canadiennes et 18 % des revenus de l'année précédente en émissions d'intérêt national.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a aussi imposé à Bell d'investir plus de 3 millions $ sur sept années consécutives entre le Fonds des médias du Canada et le Fonds Bell.

Rappelons qu’en juillet dernier, Bell Média a annoncé avoir conclu une entente avec les actionnaires du Groupe V Média pour l'acquisition de la chaîne de télévision généraliste V et de ses actifs numériques, dont le service de vidéo sur demande soutenu par la publicité, Noovo.ca.