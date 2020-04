Équipements médicaux: les Américains passent la gratte

Devant la pandémie de COVID-19, les États-Unis achètent en grande quantité pour assurer leur inventaire d’équipements médicaux. Panthera Dental l’a dernièrement appris à ses dépens et la direction craint une rupture de stock si les gouvernements ne bougent pas plus rapidement.

«En 24 heures, j’ai un fournisseur à Montréal qui s'est fait vider. C'est la course à la matière première. Les Américains achètent. Dans une semaine et demie, tout va être vendu», prévient la cofondatrice de Panthera Dental, Béatrice Robichaud, précisant que c’est principalement le produit de meilleure qualité pour fabriquer les visières qui est une denrée rare.

La semaine dernière, Panthera Dental et son entreprise sœur, Bodycad, ont annoncé la production temporaire, grâce à l’impression 3D, de visières réutilisables et de valves pour les appareils respiratoires.

Photo Simon Clark

Les premières commandes, environ 3000 visières, sont déjà sorties des installations de Québec. Un groupe de 300 citoyens avec des imprimantes 3D s’est également joint à l’aventure pour soutenir cette production.

La direction de la compagnie a maintenant de la difficulté à dénicher de la matière première pour réaliser d’autres visières.

Photo Simon Clark

Elle a dû débourser rapidement 250 000 $ pour «sécuriser» une cargaison qui permettra la production de 100 000 visières. Tout est déjà vendu.

Depuis mardi, Panthera Dental a logé plusieurs dizaines d’appels chez des fournisseurs et producteurs canadiens et américains de plastiques, comme Plastiques Laird, Plani-Mex, Filaments 3D et Primex Plastics.

Photo Simon Clark

Plusieurs refus

Mardi, la compagnie de Québec avait une liste d’une quarantaine de fournisseurs potentiels. Le lendemain, la direction a essuyé des refus, par manque d’inventaire, des cinq entreprises les plus prometteuses pour répondre à leurs besoins.

Mme Robichaud raconte avoir obtenu comme réponse de Plastiques Laird que les États-Unis venaient de commander cinq millions de feuilles de plastique.

C’est avec la compagnie Présentation Ultima que Panthera Dental a finalement signé une entente.

Photo Simon Clark

Un autre accord

L’entreprise a également conclu un accord avec Filaments 3D pour avoir la matière première pour faire l’arceau d’une visière.

«Mercredi, nous avions comme réponse de cette entreprise que si nous ne réservions pas immédiatement, elle vendait tout aux Américains», indique Béatrice Robichaud.

Photo Simon Clark

«Nous avons alors réservé. Quelques heures après, nous avons reçu un autre appel pour nous dire que si nous ne payons pas immédiatement, tout était vendu aux Américains», poursuit-elle, pour illustrer la pression provenant de nos voisins du sud.

Au cours des derniers jours, Panthera Dental a notamment livré des commandes au CHU de Québec.

En mars, le gouvernement canadien avait lancé un appel aux manufacturiers afin qu’ils aident le système de santé pour l’équipement.

