L’industrie du camionnage en grande fragilité, dit l’ACQ

Certaines entreprises de camionnage ont diminué substantiellement leurs activités, d’autres ont carrément dû fermer leurs portes. L’industrie du camionnage se fragilise en raison de la crise actuelle, indique l’Association du camionnage du Québec (ACQ), d’autant plus que le paiement des immatriculations des chauffeurs est maintenu.

«On a passé le 1er [avril], on verra si on passera le cycle sans trop de dommages, mais on sait que plusieurs de nos transporteurs sont dans une très grande fragilité financière», a fait savoir vendredi Marc Cadieux, président-directeur général de l’ACQ, à QUB radio.

Écoutez l'entrevue complète ici:

Le 1er avril, date limite de paiement des immatriculations des camionneurs, était effectivement redouté par plusieurs gros transporteurs, qui ont réclamé au gouvernement le report de cette échéance, sans succès.

«Ce n’est pas un cadeau qu’on demandait. On ne demandait pas une réduction de la facture», a précisé M. Cadieux, comparant la situation aux autres provinces canadiennes et à la plupart des États américains qui ont décidé de proroger ce paiement.

Baisses d’activité et fermetures

Avec des entreprises dont les activités ont ralenti et d’autres qui sont en train de mettre la clé sous la porte, le président-directeur général l’ACQ croyait que de donner «un peu d’oxygène» à son industrie était légitime.

«Il y avait déjà un manque de 4000 chauffeurs par année», a noté celui qui se demande maintenant à quoi aura l’air son industrie lorsque les activités reprendront après la crise.

Pour un seul camion-remorque conventionnel, le coût d’immatriculation du véhicule peut s’élever à quelque 2000 $. «C’est très onéreux», a dit M. Cadieux. Voilà qui est sans compter les assurances et les redevances permettant de circuler dans d’autres provinces, pouvant coûter quelques milliers de dollars supplémentaires.

Des camionneurs sur pause

L’industrie du camionnage ne fait pas exception à la règle. Marc Cadieux signale que plusieurs chauffeurs manquent de travail, comme les seuls secteurs nécessitant un approvisionnement régulier sont ceux de l’alimentation, de l’agroalimentaire et de la santé.

«Certains peuvent se réinventer, mais pas assez pour avoir du travail à 100 % du temps. Il y a une surchauffe dans certains milieux comme l’alimentaire. Certains autres transporteurs, qui n’exerçaient pas dans ce milieu-là, sont venus en renfort, mais je ne peux pas vous dire qu’ils roulaient à 100 % de leur temps», a raconté le président-directeur général.

Par ailleurs, les camionneurs qui approvisionnent la province en traversant les États-Unis et le Mexique font preuve d’une vigilance accrue, afin de ne pas s’exposer aux risques de contracter la COVID-19. «Plusieurs compagnies ont chacune des initiatives au niveau de l’approche d’hygiène et ont aidé nos chauffeurs à leur fournir du matériel supplémentaire», a relaté M. Cadieux.

Il ajoute que l’isolement et la solitude du métier, souvent identifiés comme des désavantages, sont maintenant devenus des atouts dans la pratique de la profession.

M. Cadieux souhaite que son industrie reçoive un peu plus de reconnaissance et que les camionneurs ne soient pas perçus comme des héros d’un jour seulement.