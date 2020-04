Phillies: Bryce Harper vient en aide à ses communautés

Le joueur vedette des Phillies de Philadelphie Bryce Harper ainsi que son épouse Kayla ont effectué un don de 500 000 $ qui ira à deux banques alimentaires de Las Vegas et de Philadelphie, jeudi.

Le voltigeur a indiqué par voie de communiqué que cet argent ira à la Three Square Food Bank de sa ville natale de Las Vegas et à l’organisme Philabundance de Philadelphie.

«Las Vegas demeurera à jamais la première maison de ma famille, a déclaré l’homme de 27 ans. Philadelphie, notre maison à l’extérieur de la maison, nous a accueillie avec les bras ouverts dès le premier jour. Ces communautés sont tellement importantes pour vous, et Kayla et moi voulions faire notre part pour aider dans la bataille contre le virus à Vegas et à Philly.»

«Nous sommes chanceux d’être ensemble en famille pendant cette pandémie, mais nous réalisons que plusieurs n’ont pas le même luxe, a-t-il ajouté. Alors que le monde combat la COVID-19 et ses effets, nous gardons la foi et nous prions pour un retour rapide à la normalité.»

La saison 2019 était la première d’Harper en Pennsylvanie, lui qui a passé les sept premières années de sa carrière professionnelle avec les Nationals de Washington.