Plus de 24 000 répits d’hypothèque à la Banque Nationale

Plus de 24 000 clients de la Banque Nationale (BN) pris à la gorge ont demandé un répit d’hypothèque à l’institution financière depuis le début de la crise, a appris Le Journal.

« On est rendus à 24 000 demandes de prêts hypothécaires d’individus. Pour les cartes de crédit, c’est 2000. C’est beaucoup plus l’hypothèque parce que l’actif principal de la population, c’est leur maison. Pour les entreprises, c’est 1800 », a indiqué en entrevue au Journal jeudi le PDG de la BN, Louis Vachon.

Le 25 mars dernier, Le Journal avait révélé que le Mouvement Desjardins avait reçu en pleine crise plus de 10 000 demandes d’allègement de toutes sortes en à peine dix jours.

Alors que les entreprises tombent comme des mouches, jetant à la rue des milliers de travailleurs, ces demandes se chiffrent maintenant à plus de 200 000 dans l’ensemble des institutions financières au pays.

Six mois

À la Banque Nationale, ce n’est pas la première fois que l’on propose ce type d’arrangement à des clients confrontés à des difficultés financières passagères.

« On a fait ça pour les deux épisodes d’inondation ces cinq dernières années, et pour le verglas, et ça a très bien fonctionné », a précisé le numéro 1 de la BN.

Pour avoir droit à cette mesure, le client doit répondre à quelques questions. On lui propose ensuite de reporter ses versements hypothécaires habituels de trois à six mois sans payer de pénalités. Une formule gagnant-gagnant, selon l’institution.

D’un côté, la banque n’a pas à déclarer le prêt comme étant « non performant », ce qui lui permet de continuer de pouvoir prêter de l’argent à d’autres clients.

De l’autre, le client, qui vit un moment difficile, peut souffler quelques mois de plus, le temps de sortir la tête hors de l’eau, sans que la banque avise son bureau de crédit.

« On ne fait pas de note. Il n’y a rien dans son dossier de crédit. C’est gagnant-gagnant », conclut M.Vachon.