Rien de plus réconfortant que du pain maison

Alors que nous sommes tous à la maison et que nous devons éviter les allers-retours trop fréquents à l’épicerie, voici 5 recettes pour apprendre à faire son propre pain maison. On en profite pour mettre toute la maisonnée à la tâche et ensuite on se laisse charmer par les effluves réconfortants du pain qui cuit.

Pain de seigle aux graines de citrouille

Photo courtoisie, Jeff Coulson

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Pain de blé entier

Photo courtoisie, Jeff Coulson

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Pain blanc fromage et thym

Photo courtoisie, Jeff Coulson

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Pain blanc raisins secs et cannelle

Photo courtoisie, Jeff Coulson

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Pain blanc tomates séchées et olives

Photo courtoisie, Jeff Coulson

► Cliquez ici pour consulter la recette.