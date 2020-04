Salut P’pa!

Même pour le plus passionné des camionneurs, travailler aux États-Unis, c’est pas évident!

Un trucker dans l’âme

Mon père est un camionneur dans l’âme. Sillonner l’Amérique du Nord dans son immense camion, c’est sa passion. Plus d’une fois il m’a expliqué que pour lui, « trucker » ce n’est pas une job. Le temps passe plus vite quand tu fais ce que t’aimes.

Tsé, mon père, quand ça fait quelques jours qu’il est dans le coin, il tape du pied. Ça le démange. Il a hâte de repartir. Loin, autant que possible. Et par le fait même, il me fait voyager aussi. Il lui arrive parfois, quand il traverse un parc national magnifique aux États-Unis, de m’envoyer quelques images de son périple.

« Asti que c’est beau! »

Comme lorsqu’il est passé par le Grand Teton National Park l’an dernier.

Cet homme-là a parcouru des millions de kilomètres dans sa vie. Des millions de kilomètres et la fierté d'avoir envoyé ses deux gars à l'université, lui, le «trucker» qui n'a fait que que sa 9e année comme il se plait à nous le rappeler à l'occasion!

Il connaît les États-Unis comme le fond de sa poche. Je l’entends souvent discourir avec ses chums camionneurs sur la meilleure sortie à prendre quelque part dans un trou perdu du Wisconsin ou dieu sait où pour éviter la circulation.

J’ai parfois l’impression que de près ou de loin, mon père a dû « charrier » quelque chose qui s’est retrouvé entre les mains de chaque Québécois.

Simon Clark/Agence QMI

« Trucker » à l’ère de la pandémie

Sans surprises, quand mon père n’est pas dans son camion, il se trouve le plus souvent sur son Harley Davidson.

Cette année par contre, les ballades dans le sud ont été écourtées. Pandémie oblige, mon père fut dans les premiers à revenir au Québec. Une fois revenu dans la Petite-Nation, celui-ci s’est confiné. 14 longues journées. Les dernières n’ont pas été faciles! Mais je suis fier de lui, il a toffé jusqu’au bout, sans flancher.

Mais après?

Vous savez, par les temps qui courent, on ne se bouscule pas aux portillons pour chauffer un truck aux États-Unis. Des camionneurs de carrière qui préfèrent tenter leur chance avec le « 2000$ à Trudeau » plutôt que de se risquer au sud de la frontière, il y en a pas mal.

Mais il y a aussi ceux qui, comme mon père, ne feraient pas autre chose.

Au cours des derniers jours, nous avons beaucoup discuté lui et moi des risques, de ce qui se passe là-bas. J’ai la chance d’avoir accès à pas d’information à des conseils de médecins ou de spécialistes qui, gracieusement, m’expliquent quels sont les risques, et où la pandémie frappe le plus fort.

Aussi, et surtout, comment minimiser les risques sur la route quand on est camionneur.

Car le camion, en lui-même, peut être un espace d’isolement assez efficient. Les compagnies de transport l’ont compris d’ailleurs et plusieurs ont élaboré des stratégies pour réduire au maximum les interactions du chauffeur avec des intermédiaires.

Aux douanes, par exemple. Mon père m’expliquait que les douaniers américains ne manipulaient plus les formulaires papier. On fonctionne par numéros et codes d’identification de marchandise.

Pour ce qui est des haltes de camionneurs, les fameux truck stop, là aussi on a établi des règles de confinement qui minimisent les risques. Car l’enjeu est colossal; il faut que la marchandise arrive à bon port. Et si les camionneurs se mettent à tomber comme des mouches, on aura un sérieux problème sur les bras.

Doit-on rappeler que plus de 90% des marchandises que nous consommons quotidiennement sont transportées par camion!

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« Should I stay or should I go! »

Mon père a tergiversé pendant un jour ou deux. Je le voyais bien qu’il s’ennuyait à mourir.

« Si tu veux tuer quelqu’un... empêche-le de travailler! »

Oui, mon père, Félix Leclerc dans l’âme!

Bien conscient de ce qui l’attend, il s’est préparé pour avoir tout à sa disposition afin de se désinfecter les mains, manger le plus possible dans son camion et minimiser au possible les interactions avec autrui.

Fort content de s’en aller dans le nord-ouest des États-Unis d’ailleurs, loin des foyers d’infection les plus intenses.

On s’est rassuré comme on pouvait. Il n’y avait rien pour l’empêcher, de toute façon. Mais quand il est parti, j’ai eu un petit pincement au cœur. Faut pas trop que j’y pense d’ailleurs.

Ces camionneurs que vous croisez sur les routes, ils laissent derrière des proches. Ce sont la plupart du temps des passionnés, des nomades dans l’âme, des amateurs de la « grand-route ». Et ils sont bien moins seuls que vous le pensez! Ça jase ce monde-là! Les camions sont tout à fait équipés pour le mains libres.

En ce moment de pandémie, quand on se pointe à l’épicerie, à la pharmacie ou dans les derniers restaurants qui servent encore pour emporter, n’oubliez pas qu’il y a assurément un camionneur qui est derrière ça. Pour nous assurer que nous ne manquions de rien.

À mon père et sa drôle de faune, à Lucky Joe, à Moustache, à Bernie, à Galette... Merci. Vous n’avez pas idée à quel point j’ai du respect pour ce que vous faites.

Merci infiniment.