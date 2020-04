Série NASCAR Pinty’s: la première course de la saison est reportée

Sans surprise, les dirigeants de la Série canadienne NASCAR Pinty’s ont annoncé vendredi que la première épreuve de la saison, qui devait se dérouler le 17 mai sur le circuit de Mosport, en Ontario, a été reportée en raison de la COVID-19.

«Suite à nos discussions avec les experts médicaux et les autorités fédérales, NASCAR a pris la décision de remettre à plus tard la course qui devait être présentée au Canadian Tire Motorsport Park, peut-on lire dans le communiqué. Toutes autres informations supplémentaires seront diffusées quand elles seront disponibles.»

Selon toute vraisemblance, il appert que les cinq premières étapes inscrites au calendrier 2020 sont sérieusement compromises.

Outre celle de Mosport, elles doivent avoir lieu à Jukasa (Ontario) le 6 juin, à Vallée-Jonction (au Québec) le 27 juin, à Innisfil (Ontario) le 4 juillet et dans les rues de Toronto le 10 juillet.

Plus de détails à venir...