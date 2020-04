COVID-19: socialiser un chiot Mira à l’intérieur d’un 5 et demi

Avec le confinement qui a chamboulé leur vie, les Québécois doivent faire preuve de débrouillardise. Nos lecteurs témoignent ici de leur nouveau quotidien, rempli de défis, mais aussi d’opportunités.

Éduquer et socialiser un chiot Mira constituaient un véritable plaisir pour Geneviève Clavet, qui doit maintenant tenter d’y parvenir en étant confinée dans son 5 et demi.

Conseillère en communication chez Centraide, Geneviève Clavet a accueilli chez elle la petite Tchaïka en février dernier. Elle était alors âgée de deux mois.

«Ce qu’on nous demande de faire, c’est de continuer à vivre notre vie, mais avec le chien. Je l’amenais au bureau, à l’épicerie, à la pharmacie, dans des cafés, au studio de yoga, au centre d’escalade, au restaurant, à la microbrasserie. Elle me suivait dans le fond. Elle était tout le temps, ou presque, avec moi», explique la jeune femme.

Socialiser, confinée

Le défi est devenu plus grand depuis la mi-mars, alors que Geneviève Clavet s’est retrouvée confinée dans son condo de Québec. Impossible, depuis, de socialiser la petite bête. «Elle ne voit plus les gens à mon travail ou dans la rue. Je la faisais jouer des fois avec des chiens d’amis, mais là, ce n’est plus possible», illustre-t-elle.

De quoi semer une certaine inquiétude chez Geneviève Clavet, qui craint pour le bon développement de son chiot. «Un mois ou plus sans voir de gens, qu’est-ce que ça va avoir comme conséquences sur le côté social ? C’est sûr que je me pose la question», révèle-t-elle.

Surtout qu’au bout d’une année, Tchaïka sera évaluée sur ses aptitudes par Mira, afin de voir si elle peut intégrer l’un ou l’autre des programmes de chiens d’assistance offerts par la fondation.

«C’est sûr que moi, mon but, c’est qu’elle réussisse l’évaluation. Et dans les tests, il y a des rencontres avec des étrangers, on va évaluer son attitude avec d’autres chiens, des chats, ou lorsqu’elle est en présence de beaucoup de personnes», expose sa maîtresse.

Miser sur l’éducation

Impuissante face à la situation, Geneviève Clavet a décidé de se concentrer sur le positif et de mettre son énergie ailleurs. «Je mise beaucoup sur l’éducation, sur le assis, la patience. On fait d’autres choses, on s’est adaptés, dit-elle. La première semaine, ç’a été plus dur, mais là, on commence à se faire une routine et ça va bien.»

À cela s’ajoutent de longues marches avec Tchaïka, beau temps, mauvais temps. «Je n’ai pas de cour arrière. Alors je sors le matin et le midi, en plus des besoins. Et le soir, je la récompense : je sors une heure et demie avec elle pour la faire courir», résume-t-elle.

