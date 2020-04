Un buffet à volonté

Comme vous, nos journalistes tentent de relaxer devant la télé en ces temps de confinement. Voici un de leurs témoignages.

Les cinémas ont beau être fermés depuis la mi-mars, ma consommation hebdomadaire de films n’a pas baissé pour autant. Confinement oblige, je redécouvre depuis deux semaines les joies du cinéma maison. Et je réussis à trouver au petit écran assez de contenu pour étancher ma soif.

Au début du confinement, je me suis proposé pour écrire pour Le Journal trois suggestions de films à voir chaque jour au petit écran.

Je l’ai fait pendant quelques jours en craignant de ne pas avoir assez de choix pour remplir cette tâche quotidienne.

Mais c’est finalement le contraire qui s’est produit. À ma grande surprise, on trouve de tout en épluchant les programmations des chaînes généralistes et spécialisées. Des films d’action hollywoodiens, des comédies niaiseuses qui réussissent tout de même à nous arracher quelques rires (très utile en ces temps difficiles), des films québécois qui sont souvent passés inaperçus lors de leur sortie en salle.

Avec un peu de chance, on peut même tomber sur un chef-d’œuvre diffusé au milieu de la nuit. D’ailleurs, avis aux intéressés, l’excellent Fargo des frères Coen est présenté lundi soir à minuit sur les ondes de Cinépop.

De belles découvertes

Au cours des dernières semaines, j’ai revu avec bonheur, un vendredi en fin de soirée, Le mirage, brillante - et toujours pertinente - comédie sur la surconsommation, écrite par Louis Morissette et réalisée par Ricardo Trogi. J’ai découvert le suspense Aux portes de l’enfer, film noir glauque et étouffant d’Alan Parker (Midnight Express) dans lequel un jeune Mickey Rourke incarne un détective privé torturé.

Le débrouillage de la chaîne Studiocanal, pendant les deux dernières semaines de mars, m’a aussi permis de visionner en rafale un paquet de films français qui ont plus ou moins bien vieilli. J’ai pu revoir, entre autres, Un monde sans pitié, comédie dramatique d’Éric Rochant qui m’avait marqué pendant mon adolescence parce que j’idolâtrais le personnage d’Hippo (Hippolyte Girardot), un glandeur professionnel qui illustrait parfaitement la jeunesse désillusionnée de la fin des années 1980. Disons que c’est dans ces moments qu’on s’aperçoit qu’on n’est pas nécessairement touché par les mêmes films à 17 ans qu’à 47 ans...

L’avenir du cinéma

Si la sélection de films offerte par les chaînes généralistes et spécialisées est déjà énorme, imaginez le buffet à volonté qu’on peut avoir quand on y ajoute le menu des plateformes numériques. Les Illico, Crave et Netflix de ce monde proposaient déjà une bonne quantité de films récents. Mais puisque la pandémie a court-circuité la vie en salles de certains films, plusieurs distributeurs ont décidé de devancer leurs sorties numériques. On peut donc déjà voir dans le confort de son salon certaines nouveautés comme le thriller hollywoodien Invisible Man, qui trônait au sommet du box-office il y a encore un mois.

Est-ce que la situation actuelle risque de mettre en péril l’avenir du cinéma en salle ? À vrai dire, ça fait déjà quelques années que la popularité de la vidéo en demande a commencé à changer les habitudes des cinéphiles. Il reste à voir maintenant si les gens qui avaient l’habitude d’aller au cinéma auront encore le goût d’aller s’enfermer dans une salle obscure avec des dizaines d’inconnus quand cette foutue pandémie sera enfin derrière nous.