Un repêchage avec le Hockey News

La scène était complètement délirante. En février. Il y a 48 ans. Il y avait deux grands lits dans la chambre d’hôtel à Anaheim. De la paperasse partout sur le plancher, un gros livre de la Ligue nationale de hockey, et surtout, trésor des trésors, la plus récente édition du Hockey News.

Ils étaient trois hommes dans la chambre. Marius Fortier, le premier directeur général d’une équipe de Québec qui n’a pas encore de nom, Claude Larochelle, directeur des sports du Soleil de Québec, le gros quotidien de la ville à l’époque, et Claude Bédard, le directeur des sports du Journal de Québec, le petit frère de l’autre.

Journalistes ou pas, rêveurs ou pas, les trois hommes passent la nuit à préparer le repêchage de la fondation de l’Association mondiale de hockey qui aura lieu le lendemain matin.

« On visait tous les joueurs de hockey francophones en se disant qu’ils aimeraient sans doute venir jouer à Québec. C’est comme ça qu’on avait repêché Michel Parizeau, Pierre Roy, François Lacombe et une centaine d’autres joueurs, dont plusieurs du Canadien. En tout, 119 joueurs. Dans le milieu de la nuit, on se mettait à rêver et à former des trios. On avait même repêché un chauffeur d’autobus d’Indianapolis parce qu’on pensait qu’il était un joueur de hockey. C’était complètement capoté », se rappelle Claude Bédard.

À 83 ans, vif et fougueux, il est le seul survivant de cette bande de sautés qui ont réussi à lancer une équipe professionnelle presque majeure à Québec.

LE 29 MARS : LES NORDIQUES

En revenant à Québec, le trio avait repêché plus de 100 joueurs, mais l’équipe n’avait toujours pas de nom. À l’aéroport, Marius Fortier est redevenu directeur général et les deux Claude ont repris le chemin du Journal et du Soleil. Fallait redevenir journalistes.

C’est lors d’une conférence de presse, le 29 mars 1972, que le groupe des Six, les premiers promoteurs, dévoile le nom de la nouvelle franchise de l’AMH.

« Ce sera les Nordiques de Québec », avait déclaré Marius Fortier, l’âme de l’organisation. Claude Larochelle et Claude Bédard avaient-ils été consultés ? Bédard ne s’en souvient plus.

« Mais on avait parlé des Huskies, des Étincelles, des Fleurdelisés. On savait que la fleur de lys se retrouverait sur l’uniforme », raconte Bédard.

LA GENÈSE

Toute cette histoire folle avait commencé quelques mois plus tôt. Claude Larochelle et Claude Bédard, pourtant deux compétiteurs, avaient entendu parler d’une nouvelle ligue de hockey que lançait l’avocat Gary Davidson.

« Claude m’avait dit qu’on devrait se rendre à Los Angeles le rencontrer. Qu’on serait plus efficace à deux. On a rencontré Davidson et Dennis Murphy dans la journée, et on était prêts à revenir. À 3 heures du matin, le téléphone sonne dans la chambre de Larochelle. C’était Sam Pollock, le grand patron du Canadien », se rappelle Bédard.

« Qu’est-ce que Bédard et toi faites à Los Angeles ? Je vous le dis, leur histoire ne marchera jamais. Ne perdez pas votre temps », de leur lancer Sam Pollock dans la nuit.

Pollock leur demande à quelle heure ils vont arriver à Montréal.

« Quatre heures ? Parfait ! Une voiture va vous attendre, je veux vous rencontrer », leur dit-il. Quand Sam voulait quelque chose...

Dans l’avion, Bédard lance à Larochelle : « On devrait acheter la franchise. C’est 35 000 $. On la revendra. Mais Larochelle a refusé en disant qu’il était journaliste et qu’il ne voulait pas aller aussi loin », raconte Bédard.

LES DEUX CLAUDE

Revenus à Québec, Bédard et Larochelle dirigent leur salle de rédaction respective dans le jour. Vers 10 heures le soir, ils se retrouvent au Barillet, boulevard Charest, et partagent les informations qu’ils arrivent à glaner.

« On était des journalistes et Larochelle avait un plus gros journal que moi à cette époque. Mais pour ce qui allait devenir les Nordiques, on se transformait en quasi-promoteurs. On se partageait les sujets et on faisait front commun. On se faisait varloper par les hommes d’affaires impliqués dans les Remparts, mais on se tenait debout. On voulait amener du divertissement, de la business et du hockey de haut niveau à Québec », de se rappeler Bédard.

Finalement, le 11 février 1972, les Six versent 225 000 $ pour acheter la concession des Sharks de San Francisco, le lendemain ils repêchent 119 joueurs dans un repêchage monstre de 1300 joueurs auquel participent les 12 équipes de l’AMH, et ils se donnent un nom le 29 mars.

Ils seront les Nordiques. Leur saga va durer presque un quart de siècle. Et les deux Claude se serviront de leur plume pour lutter contre les bonzes de la Ligue nationale qui espéraient voir crever ce cancer francophone à l’autre bout de la 40. Ils ne seront plus des promoteurs puisque l’équipe appartient à O’Keefe et est financièrement solide, mais ils seront des journalistes de combat impliqués dans toutes les batailles.

ET AUJOURD’HUI ?

Claude Bédard est retraité et bien dans sa retraite. Mais il regarde tout ce qui se passe avec la COVID-19. Il voit bien que la folie ambitieuse qui a balayé Québec et tous les marchés de hockey basés sur les amateurs va être emportée par le coronavirus. Que les revenus qui permettaient d’accorder les salaires monstrueux dans le hockey vont diminuer à un niveau plus « humain », pour reprendre son expression.

Il ne veut pas rêver, mais lâche avant de conclure : « Ça se peut que ça redevienne possible pour un marché comme celui de Québec. »

Comme s’il sentait encore la bonne odeur d’une bataille à livrer...