Une situation relativement stable pour le moment

La situation continue d’être relativement stable pour l’instant dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, alors que le nombre de cas confirmés semble sous contrôle.

La direction régionale de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé vendredi 10 nouveaux cas positifs sur le territoire, un chiffre bien loin des données de Montréal et ses environs.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 21 hospitalisations, dont 11 aux soins intensifs.

La région de la Capitale-Nationale compte désormais 280 personnes infectées et deux décès. La ville de Québec et la plupart de ses arrondissements figurent parmi les secteurs les plus touchés.

Un seul milieu de soins connaît toujours une éclosion, soit le Jeffery Hale, qui compte un total de huit membres du personnel et sept usagers infectés, un seul de plus que la veille.

Les visites en milieux hospitaliers sont toujours interdites, sauf pour des motifs humanitaires, notamment en soins de fin de vie.

Réorganisation

En Chaudière-Appalaches, trois nouveaux cas se sont ajoutés vendredi. Parmi les 136 personnes infectées de la région, neuf sont hospitalisées et trois sont aux soins intensifs. Quelque 85 personnes infectées demeurent à Lévis.

Après une dure semaine, le Manoir Liverpool de Lévis n’a enregistré aucun nouveau cas.

Au total, les 416 cas confirmés des deux régions comptent pour un peu moins de 7 % des 6101 citoyens infectés à travers la province. À elle seule, la région de Montréal compte pour plus de 46 % des cas.

En Chaudière-Appalaches, quatre cliniques ont maintenant le mandat de procéder à l’évaluation médicale de tout patient qui présente des symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou des symptômes associés à la COVID-19.

Les cliniques désignées se trouvent au Centre Paul-Gilbert, de Lévis, aux CLSC et CHSLD de Beauceville, à l’Hôpital de Montmagny et au Centre d’activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de Thetford Mines.

Urgence fermée

L’urgence du Centre Paul-Gilbert est désormais fermée pour la période de la pandémie. Les patients sont dirigés vers l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Par ailleurs, la situation est encore très difficile pour les agents correctionnels fédéraux.

Selon le dernier bilan, 12 agents correctionnels de Port-Cartier sont atteints, en plus de 14 autres agents correctionnels de Joliette et un agent correctionnel de Donnacona.

En prévision du week-end, vendredi, les policiers de la Sûreté du Québec ont lancé un appel afin d’éviter les déplacements inutiles sur les routes.