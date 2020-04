«Unfollow the Rules»: l'album de Rufus Wainwright repoussé en juillet

Les admirateurs de Rufus Wainwright devront prendre leur mal en patience. Alors qu'ils s'attendaient à découvrir l'album «Unfollow the Rules» le 24 avril, voilà que la sortie du disque est repoussée au 10 juillet.

L'étiquette BMG a été forcée du choisir une autre date, car il n'est plus possible d'accéder à l'entrepôt contenant les CD et les vinyles suite à la pandémie de COVID-19.

«Vous savez que je suis un gars de la vieille école et pour moi, le produit physique est extrêmement important. Je suis incroyablement fier de cet album et, idéalement, je voudrais que vous l’écoutiez du début à la fin dans le confort de votre salon, en lisant les paroles et en regardant le livret que j’ai soigneusement conçu.», a écrit le chanteur sur les réseaux sociaux.

Sur «Unfollow the Rules», le neuvième effort studio de la carrière de Rufus Wainwright, on retrouvera entre autres les pièces «Trouble in Paradise» «Damsel in Distress» et «Peaceful Afternoon», une chanson dont il a aussi récemment proposé une adaptation en français.

Entre-temps, l'artiste continue de créer, profitant de la période de confinement pour interpréter une pièce chaque jour – souvent au piano ou à la guitare – qu'il diffuse sur Instagram.