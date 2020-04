Vaincre la mauvaise haleine

Je porte des prothèses dentaires et malgré toutes les précautions prises (brossage de dents, de gencives, de la langue et des joues) j’ai mauvaise haleine. J’ai de plus la bouche sèche 24h sur 24. Mon médecin et mon ORL ne peuvent rien faire pour moi. Quelqu’un aurait-il une solution ?

Une femme en détresse

Comme vous affirmez avoir une excellente santé buccodentaire, il ne resterait selon moi que la grande sécheresse buccale qui vous affecte, ou encore des problèmes digestifs qui pourraient expliquer votre mauvaise haleine. Une consultation avec votre dentiste pourrait vous mettre sur des pistes de solution du problème.