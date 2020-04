Ville de Québec: un prêt de 10 millions $ pour les commerçants de Québec

Grâce à un prêt de 10 millions $ du gouvernement Legault, la Ville de Québec pourra aider rapidement ses commerçants qui sont lourdement frappés par le ralentissement économique.

Les modalités de versement des prêts aux commerçants n’ont pas encore été dévoilées. Il faudra quelques jours avant d’en décider la forme précise. «N’appelez pas lundi matin parce que ça ne donnera rien», a prévenu Régis Labeaume, vendredi après-midi, lors d’un point de presse téléphonique.

Selon M. Labeaume, «l’objectif général est qu’on puisse aider ceux qui ont le moins de soutien, c’est-à-dire les entreprises de proximité indépendantes», comme les services et les restaurants qui ont un besoin urgent de liquidités. Le maire a dit vouloir prioriser les compagnies qui «sont toujours entre deux chaises» et qui «passent entre les mailles du filet».

L’idée maîtresse est de fournir l’aide de la façon «la plus agile et la plus rapide possible», a-t-il insisté. La limite du prêt sera de 50 000$ par entreprise avec un taux d’intérêt de 3%.

Interrogé quant à un éventuel congé de taxes, Régis Labeaume a répété que ce serait «illégal» et a dénoncé «l’irresponsabilité des politiciens» qui évoquent ce type de mesures.

Plus tôt en journée, les sept SDC (Sociétés de développement commercial) de Québec ont signé un communiqué commun pour enjoindre à la municipalité d’accorder «une importance capitale» à leurs marchands. Appelé à réagir, le maire a indiqué que «tout le monde va vouloir être priorisé». Il a toutefois confirmé que les membres des SDC font partie de «l’entreprise type qu’on veut aider».

Échéancier accéléré pour le Réseau structurant?

D’autre part, Régis Labeaume estime que l’accélération de la réalisation du Réseau structurant de transport en commun – un projet de 3,3 milliards $ - permettrait de relancer l’économie plus rapidement lorsque la crise sanitaire sera chose du passé. «Ce que j’anticipe, c’est un énorme ralentissement de l’investissement privé (...) Le premier ministre Legault l’a dit : Il faut suppléer l’absence d’investissement privé par du public», a-t-il insisté.

Le maire est toutefois demeuré prudent lorsqu’on lui a demandé si l’échéancier pouvait être accéléré de façon à ce que le mégaprojet soit livré plus tôt qu’à l’automne 2026. «Accélérer l’échéancier, on est en train de travailler là-dessus. On questionne l’échéancier et on continue à travailler très fort. Il est évident que plus vite on pourra investir, mieux ce sera, a-t-il soutenu. Ce projet-là, actuellement, va devenir LE projet d’investissement des deux-trois prochaines années à Québec.»

Citation

«Quand vous avez la chance dans une Ville comme la nôtre d’avoir 3 milliards $ à la clé qui est déjà voté (pour le réseau de transport structurant), je peux vous dire que c’est une énorme chance», Régis Labeaume, maire de Québec.