10 jeux auxquels vous pouvez jouer avec votre bande à distance

On vit en ce moment une période d'isolement difficile en raison de la COVID-19. Beaucoup de gens se retrouvent seuls à la maison et il peut être difficile de trouver des façons de rester connecté à nos êtres chers. Heureusement, la technologie peut aider à combattre cet isolement.

Certes, il y a plein de jeux en ligne auxquels vous pouvez jouer avec des amis, comme «CS:GO» et «GTA Online». Mais pour ceux qui ne sont pas nécessairement des mordus de «gaming», ces titres peuvent être un peu intimidants.

On vous propose donc quelques jeux de «party» qui sont un peu plus accessibles et qui vous permettront de jouer en groupe:

«Jackbox Party Pack»

Les «Party Packs» de Jackbox proposent plein de jeux amusants, dont notre préféré, «Quiplash». Une seule personne doit avoir le jeu de base et cette personne peut tout simplement partager son écran dans un appel vidéo avec des amis. Les autres peuvent alors participer en utilisant leur appareil mobile pour visiter le site Jackbox.tv à l'aide d'un code envoyé par le joueur principal et le tour est joué! L'équipe de Pèse sur start a même joué en direct avec des spectateurs à la maison sur Twitch!

«Keep Talking and Nobody Explodes»

Comme dans le cas de «Jackbox», une seule personne doit avoir le jeu de base (par Steam). Ensuite, partagez simplement votre écran. Vos amis auront un manuel pour vous aider à désamorcer une bombe. C'est stressant, mais si amusant!

«Animal Crossing: New Horizons»

Un bon jeu social sur la Nintendo Switch est «Animal Crossing: New Horizons», qui vient tout juste de sortir. Vos amis peuvent s'amuser sur l'île que vous avez construite et même y dénicher des articles qu'ils pourront ensuite rapporter sur leur propre île. C'est un jeu d'entraide qui fait beaucoup de bien à l'âme dans les circonstances actuelles!

«Overcooked 2»

«Overcooked 2» comporte une fonction qui avait été très demandée: le multijoueur en ligne. Vous pouvez être jusqu'à quatre dans une cuisine à préparer des plats dans une course contre la montre.

«Sea of Thieves»

Ce jeu de simulation de vie de pirate est parfait pour jouer en groupe. Vous avez un bateau, des trésors et des ennemis à éliminer. On vous suggère fortement de faire un peu de «role-playing»: ça ajoute une touche d'humour.

«Rocket League»

Ce jeu ultrapopulaire sur la scène e-sport peut être intimidant quand on y joue contre des pros en ligne. Mais le découvrir entre amis est franchement amusant et personne n'a besoin d'être vraiment bon pour que les parties soient divertissantes. Pour les néophytes: c'est un peu comme un jeu de soccer avec des voitures.

«Cards Against Humanity»

Le populaire jeu de cartes est offert gratuitement en ligne (https://cardsagainsthumanity.com/), alors gâtez-vous! Vous pouvez jouer en allumant vos webcams sur Skype, Discord et d'autres plateformes d'appels vidéo.

«Gang Beasts»

Vous n'avez qu'à regarder la bande-annonce pour être convaincu d'essayer «Gang Beasts». Rires et délires assurés!

«Human Fall Flat»

Un peu comme «Gang Beasts», «Human Fall Flat» est un jeu où vous contrôlez un personnage un peu mou et maladroit. Vous devez traverser des niveaux remplis d'obstacles et résoudre des casse-têtes cocasses. Mais, chez Pèse sur start, on s'amuse surtout à lancer nos amis en bas de la plateforme.

«Dead by Daylight»

Ce jeu conçu au Québec vous permet de jouer le rôle d'un tueur ou celui de l'une de ses quatre victimes. Vous devrez attraper vos amis ou vous enfuir!