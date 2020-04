10 livres pour s’évader au temps du coronavirus

Envie d’une petite heure d’évasion (ou plus?) pour oublier quelque peu le chaos ambiant? Pourquoi ne pas mettre de côté, au moins pour un moment, la dure réalité du quotidien pour entrer dans un monde créé et raconté par d’excellents auteurs? Romans contemporains, romans historiques, suspenses, fables... voici quelques suggestions pour meubler la longue période de confinement. Vous pouvez commander vos livres préférés chez vos libraires et les faire livrer par la poste, ou télécharger la version numérique.

Un homme meilleur

Photo courtoisie

Louise Penny

L’inspecteur Gamache reprend du service à la section des homicides de la SQ et doit affronter bien des tempêtes dans la nouvelle enquête de Louise Penny, Un homme meilleur. Alors que la province est sous la menace de terribles inondations printanières, il doit s’occuper d’un cas particulièrement difficile. Un roman explosif, addictif, qui montre encore une fois tout le talent de cette romancière au succès international.

Ghetto X

Martin Michaud

Fan de la série télé Victor Lessard? Lancez-vous dans la lecture de ce roman palpitant, finement découpé, intelligent et très intense. Même s’il a pris ses distances des crimes majeurs pour éclaircir le passé de son père, Victor Lessard, à l’insistance de sa partenaire Jacinthe, accepte de donner ses impressions sur l’assassinat d’un journaliste. Peu de temps après, il est blessé dans un attentat. L’enquête remonte une piste jusqu’à un dangereux groupe armé d’extrême droite.

Fabliau des Temps Nouveaux

Antonine Maillet

Écrivaine remarquable, sensible et d’une finesse incomparable, Antonine Maillet renoue avec le conte dans son nouveau livre, Fabliau des Temps Nouveaux. Remplie de métaphores, de traits d’esprit et de jeux de mots, cette courte histoire raconte les tribulations de Petit Pain, l’enfant du boulanger Painchaud et de sa femme. Un hommage à la richesse de la langue française et à la beauté de la culture acadienne, à lire absolument.

La vie secrète des écrivains

Guillaume Musso

Que se passe-t-il lorsqu’une jeune journaliste particulièrement motivée s’entête à découvrir pourquoi un écrivain à succès vit en ermite depuis des années dans une petite île de la Méditerranée? Dans La Vie secrète des écrivains, l’écrivain français Guillaume Musso propose une intrigue superbement ficelée – un thriller intime, dit-il – qui garde le lecteur rivé sur les pages du livre... jusqu’à la toute fin.

Le deuxième mari

Larry Tremblay

Marié de force avec une femme beaucoup plus âgée que lui, Samuel découvre avec stupéfaction qu’il occupe la fonction de deuxième homme de la maison. Larry Tremblay, écrivain brillant, décrit ce que ce jeune homme doit subir... et comment il affrontera sa condition peu enviable dans une fable romanesque cinglante et audacieuse. L’auteur du best-seller L’Orangeraie s’est attaqué aux préjugés et aux aveuglements de la société dans ce roman percutant.

Kukum

Michel Jean

Après avoir raconté la vie de sa grand-mère dans Elle et nous, l’écrivain, chef d’antenne et journaliste Michel Jean fait revivre dans Kukum l’histoire hors normes de son arrière-grand-mère, Almanda Siméon. Et c’est toute l’histoire d’une région – le Lac-Saint-Jean – de ses gens, qu’ils soient pionniers ou autochtones, qui s’illumine grâce à sa prose. Orpheline amoureuse, Almanda n’hésitera pas à suivre son cœur et à partager la vie des Innus de Pekuakami. Finaliste du prix littéraire France-Québec 2020, ce roman est un véritable coup de cœur.

Ta mort à moi

David Goudreault

Explorant le thème de fatalité autour de la vie mouvementée d’une poète dont la vie déraille, le talentueux David Goudreault offre un roman brillant à ses lecteurs, Ta mort à moi. À travers une intrigue au rythme soutenu, où la rédemption n’existe pas, il rend hommage aux grands noms de la littérature, en particulier à ceux qui ont été les plus tourmentés. Se pourrait-il que le génie créatif soit assorti d’une forme de malédiction? Ce roman d’une grande virtuosité est finaliste au prix littéraire Québec-France 2020.

Tempêtes

Andrée A. Michaud

Auteure du best-seller Bondrée, un roman récompensé de plusieurs prix, Andrée A. Michaud propose dans Tempêtes une histoire inquiétante, sombre à souhait, où la folie se faufile à travers la fureur des éléments. Cette histoire déroutante se déroule sur deux saisons, d’un versant et de l’autre de la mystérieuse Cold Mountain, qu’on devine se trouver dans le sud-est du Québec. Frissons d’horreur garantis.

Bed Bug

Katherine Pancol

Écrivaine douée, experte pour disséquer les grandes émotions humaines, la Française Katherine Pancol fait écho entre le monde des humains et celui des insectes dans Bed Bug. Ce roman savamment mené et très divertissant jette un œil sur les bibittes qui passionnent les scientifiques et celles qui, au figuré, pourrissent les amours et les relations humaines.

Le Cœur en bandoulière

Michel Tremblay

Inspiré, imaginatif, toujours aussi fin observateur des travers humains, Michel Tremblay a écrit un roman hybride qui marie savamment le roman et le théâtre. Il y rend hommage à l’écrivain et dramaturge russe Anton Tchekhov et à la beauté des couchers de soleil de Key West, où il habite depuis presque trois décennies. Sorte de making of d’une pièce de théâtre, ce livre est rempli de coups de gueule et de savoureux dialogues et il dépeint une ville qui a bien changé au fil des ans.