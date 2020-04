7 séries comiques pour les nostalgiques

En cette période de confinement, les téléspectateurs les plus nostalgiques pourraient être tentés de se replonger dans une époque pas si lointaine où la crainte d’une pandémie était le dernier de nos soucis. Ça tombe bien, la chaine Prise 2 diffuse plusieurs «vieilles» séries humoristiques québécoises susceptibles de vous changer les idées en ces temps difficiles.

En voici sept :

1. 450 Chemin du Golf

Cette comédie de situation (ou sitcom) qui jetait un regard satirique sur la vie de banlieue a connu un beau succès sur les ondes de TQS (puis V Télé) de 2003 et 2009. 450 Chemin du Golf suivait les péripéties d’un concepteur de sites web de Montréal (joué par l’humoriste François Massicotte) qui bravait ses préjugés contre la banlieue pour déménager dans le 450 avec sa femme Dorianne (Sandra Dumaresq). Ce nouveau quartier sera bien évidemment peuplé de voisins typiquement banlieusards joués notamment par Sylvain Marcel et Jean-Michel Anctil.

2. Km/h

« Une p’tite frette mon Denis ? » Les téléspectateurs qui ont suivi Km/h se souviennent tous de cette célèbre réplique tirée de la populaire série humoristique qui a été diffusée pendant huit ans (de 1998 à 2006) sur les ondes de TVA. Sitcom dans la pure tradition, Km/h mettait en scène un tandem attachant et irrésistible composé de Denis (Michel Barrette), un père macho et amateur de voitures, et de son bon ami Germain (Gildor Roy), un mécanicien un peu naïf au langage coloré.

3. Les Pierrafeu

On ne se lasse pas de revoir les aventures de la plus célèbre des familles préhistoriques qui a vu le jour au début des années 1960 dans le dessin animé The Flinstones. Les Pierrafeu ont connu beaucoup de succès au Québec dans les années 1970 et 1980 grâce notamment au doublage en joual qui a été assuré par des acteurs de chez nous, dont Paul Berval, Denise Proulx, Monique Miller et Benoît Marleau.

4. Caméra Café

Bien avant d’obtenir un succès monstre avec ses Beaux Malaises, l’humoriste Martin Matte a tenu la vedette de cette série humoristique adaptée du concept français du même titre qui a été diffusée pendant dix ans (de 2002 à 2012) sur les ondes de TVA. L’idée était simple comme tout : une caméra cachée dans une machine à café filme les conversations entre les collègues de bureaux dans leur aire de repos. Antoine Bertrand, Réal Béland, Laurent Paquin, Stéphane E. Roy, Bianca Gervais, Pierre Brassard et Mahée Paiement ont aussi joué dans cette populaire série remplie de malaises et de situations absurdes.

5. Histoires de filles

Guylaine Tremblay, Nathalie Mallette, Marie-Chantal Perron, Catherine Lachance, Mario Jean et Guy Jodoin se sont donné la réplique dans cette comédie de situation qui relate l’histoire d’une bande d’amis inséparables. Créée par Louis Saia et Lise Mauffette, Histoires de filles a été diffusée sur les ondes de TVA de 1999 à 2008.

6. Les Boys

Après avoir fait un tabac au box-office, les Boys ont sévi pendant quelques années au petit écran dans cette série télé qui a été diffusée sur les ondes de Radio-Canada de 2007 à 2012. Les Boys permet de renouer avec les célèbres personnages de Stan (Rémy Girard), Méo (Pierre Lebeau), Fern (Paul Houde) et Bob (Marc Messier), mais aussi de faire la rencontre des nouveaux joueurs de la célèbre équipe de ligue de garage, dont le cuisinier Ronnie (Antoine Bertrand) et le métrosexuel Philippe (Patrice Bélanger).

7. Bob Gratton : ma vie, my life

Julien Poulin revisite le mythique personnage d’Elvis Gratton dans cette série humoristique librement inspirée du film culte de Pierre Falardeau. Même s’il ne se prend plus pour Elvis, le truculent Bob Gratton, propriétaire d’un « gros garage », est toujours aussi fédéraliste et obsédé par les Américains « qui l’ont l’affaire ».

Pour consulter l’horaire de Prise 2 : www.prise2.tv