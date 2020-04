Coronavirus en Montérégie: les élus durcissent le ton

GRANBY – En cette période de transmission communautaire de la COVID-19, il était surprenant de voir autant de gens samedi après-midi déambuler sur la piste cyclable près du centre-ville de Granby, en Montérégie.

• À lire aussi: [EN DIRECT SAMEDI 4 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Il faut dire qu'ils étaient nombreux à vouloir prendre l'air aux abords du lac Boivin.

C'est pourquoi des policiers à bicyclette s'assuraient que les mesures de distanciation étaient respectées.

Ils avaient même le pouvoir de donner des constats d'infraction à ceux qui se montraient plus réfractaires à se soumettre aux directives de la santé publique.

Pendant ce temps, n'entre pas qui veut sur le territoire de la municipalité de Bromont.

Au cours de leur barrage d'une douzaine d'heures, les policiers ont demandé à plusieurs dizaines de véhicules de rebrousser chemin, dont un couple de Granby venu faire son épicerie.

Samedi dernier, plus d'une centaine de randonneurs avait envahi les sentiers du parc naturel de Sutton, qui sont pourtant fermés.

Les rares visiteurs qui ont tenté de s'y aventurer ce samedi ont été invités à faire demi-tour.

La municipalité a engagé une firme de sécurité privée. Des agents en véhicule identifié patrouillent dans le secteur.

À Sutton comme à Bromont, on demande aux touristes de s'abstenir de s'y rendre.

Après la région de Sherbrooke, la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi affichent le plus grand nombre de cas de la COVID-19 en Estrie, et les municipalités sont de moins en moins tolérantes envers ceux qui défient les mesures et consignes.