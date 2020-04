3e partie: COVID-19 et animaux de compagnie

Alors que nous vivons des moments très particuliers dans nos vies à cause de la COVID-19, il y a encore beaucoup de questions en lien avec cette maladie et nos animaux de compagnie. Voici des réponses à quelques-unes de vos questions.

Est-ce correct d’utiliser du désinfectant ou du Purell pour nettoyer mon animal ?

Non ! C’est à éviter à tout prix. L’utilisation de gel hydroalcoolique (Purell), de javellisant et de détergent peut causer de graves irritations et des brûlures cutanées. En se léchant, les animaux peuvent aussi tomber dans un coma éthylique. Il est recommandé de faire le nettoyage des coussinets plantaires au savon doux après la promenade.

Si mon animal avait un problème de santé urgent un dimanche, est-ce que la fermeture annoncée des entreprises les dimanches concerne aussi les établissements vétérinaires ?

Non. Heureusement, les soins vétérinaires d’urgence sont encore possibles. Par contre, il est absolument essentiel que vous contactiez d’abord votre médecin vétérinaire par téléphone avant de vous présenter puisque l’accès aux cliniques est restreint (portes barrées).

Est-ce que mon chien peut jouer dehors avec d’autres chiens qu’il connaît bien ?

Non. Votre animal doit être considéré comme un membre de la famille. Il faut respecter les consignes de distanciation sociale avec les gens (et leurs animaux) qui vivent à une autre adresse que la nôtre.

Mon animal doit recevoir ses vaccins. Que dois-je faire ?

Dans le contexte actuel, les médecins vétérinaires doivent reporter à plus tard tout rendez-vous non urgent ou intervention de routine. Ainsi, les rappels de vaccin devraient être reportés pour les animaux adultes. Par contre, les jeunes animaux (moins de six mois) doivent recevoir leurs vaccins. Vérifiez auprès de votre médecin vétérinaire.

Mon animal a un problème de santé chronique et mange de la nourriture vétérinaire spécialisée. Que devrais-je faire pour lui ?

N’attendez pas à la dernière minute pour renouveler ses médicaments ou sa nourriture. Tout est plus lent en termes d’approvisionnement ces temps-ci. Assurez-vous donc de bien planifier ses besoins en nourriture et en médicaments et pensez au réapprovisionnement environ deux semaines à l’avance.

Que dois-je faire avec mon furet si je suis atteint de la COVID-19 ?

Selon des données récentes (1), il semble que les furets puissent être infectés par le virus, développer des symptômes apparents à la COVID-19 et la transmettre à d’autres furets. Ainsi donc, si vous ou un membre de votre maisonnée êtes atteint de la COVID-19, il est fortement recommandé de ne pas entrer en contact avec votre furet. Advenant que vous soyez positif et ayez eu des contacts avec votre furet, isolez-le des autres humains et animaux de votre maisonnée tout comme vous.

J’ai appris qu’un chat avait été déclaré positif en Belgique. Dois-je m’inquiéter pour mon chat ?

En Belgique et à Hong Kong, deux chats ont reçu un résultat positif et ont démontré des symptômes apparents à la COVID-19. Ils habitaient tous deux avec un propriétaire infecté et malade. Il ne faut surtout pas paniquer, car le risque de transmission à un animal est extrêmement rare, et malgré cela, il n’existe aucune preuve indiquant que les animaux de compagnie puissent transmettre activement le virus à un humain. À titre de précaution, il est préférable d’éviter les contacts étroits avec votre animal (surtout au niveau de la face) ; se laver les mains au savon après l’avoir touché et après avoir nettoyé sa litière et ses bols.

♦ (1) Kim et al., Infection and Rapid Transmission of SARS-CoV-2 in Ferrets, Cell Host & Microbe, 2020. PDF. 25 pages. cell.com/pb-assets/journals/research/cell-host-microbe/PDFs/chom_2285_preproof.pdf