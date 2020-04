COVID-19: Une aide spéciale réclamée pour les cabanes à sucre

Privées de revenus pour l'année entière, les cabanes à sucre demandent à Québec de tenir compte de leur situation particulière, sans quoi plusieurs pourraient ne pas survivre.

«On est admissibles à l'aide pour les restaurants, mais ce n'est pas adapté à notre réalité. Nous, dans deux-trois mois, quand la crise va être finie, on ne pourra pas rouvrir. C'est toute notre année que l'on a perdue», a expliqué Philippe Meunier, propriétaire de l'érablière Meunier, à Richelieu, en Montérégie.

Aides insuffisantes

Présentement, l’homme d’affaires estime qu'il pourrait toucher à peine entre 2000 et 3000 $ en aide gouvernementale. Cette somme est largement insuffisante pour assurer la survie de l'érablière familiale qui roule sa bosse depuis 35 ans, insiste-t-il. «Cette année, je dois avoir déboursé 40 000 $ et j’ai encore 20 000 $ d’assurances et 80 000 d’impôts à payer. Le coronavirus est arrivé au pire moment pour les érablières: toutes nos dépenses avaient été faites, il ne restait qu'à attendre les visiteurs pour pouvoir rembourser», a illustré M. Meunier.

Par exemple, son entreprise avait déjà reçu les stocks de jambon, d’oreilles de christ ou encore de bacon censés servir pour les brunchs et soupers des invités. Les grossistes n'ont pas voulu reprendre leurs livraisons.

«J'ai donné plein de produits. On a aussi essayé le take-out. Ça a permis d'alléger les pertes, mais ce n'est vraiment pas rentable», a mentionné celui qui s’attendait à encaisser des revenus de plus d’un million de dollars cette année avant que la COVID-19 le rattrape.

Impossible de revendre aux épiceries

La famille Meunier va aussi rester prise avec sa production de sirop d'érable. À l'instar de plusieurs cabanes à sucre, l'érablière Meunier produit exclusivement pour les réceptions qu'elle organise. Comme elle n'est pas membre des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, elle ne pourra vendre ses surplus de sirop aux épiceries.

«On est vraiment dans une situation particulière. Il faut absolument que le gouvernement accepte de rencontrer les érablières comme nous pour trouver une solution», a imploré Philippe Meunier, qui reconnait cependant que même si un arrangement est trouvé, certaines cabanes n’auront d’autre choix que de mettre définitivement la clé à la porte.