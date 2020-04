Employé atteint de la COVID-19: VIA Rail prend des mesures spéciales

MONTRÉAL | VIA Rail a dû prendre des mesures spéciales à son Centre de maintenance de Montréal après qu’un de ses employés eut reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Dans un communiqué, samedi, le transporteur ferroviaire de passagers a indiqué que l’employé, qui travaille à l’entrepôt du Centre de maintenance, a eu le résultat de son test vendredi soir.

«Cet employé n’était plus au travail depuis le 1er avril, date à laquelle il avait informé son superviseur qu’il éprouvait des symptômes s’apparentant à un rhume et qu’il avait été en contact rapproché avec une personne atteinte du virus», a précisé VIA.

L’entreprise a ajouté que trois autres employés qui ont eu des contacts rapprochés avec cette personne «ont été mis en quarantaine préventive dès le 1er avril». «Ils ont depuis été informés par téléphone du test positif de leur collègue et devront respecter les règles d’auto-isolement et surveiller l’apparition de symptômes au cours des 14 prochains jours.»

VIA a souligné que «toutes les étapes entourant le protocole de nettoyage ont été réalisées» conformément aux directives de l’Agence de santé publique du Canada.

«Une désinfection soigneuse de la zone de travail de l’entrepôt a été effectuée permettant ainsi à nos employés de retourner au travail de façon sécuritaire et de livrer les pièces nécessaires», a fait valoir le transporteur.

Toutefois, «des zones spécifiques ont été mises en quarantaine et seront nettoyées par une firme externe spécialisée ce week-end».