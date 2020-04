En confinement durant 12 ans

Douze années complètes en confinement. C’est ce qu’a vécu Armand Duguay après avoir contracté la tuberculose dans les années 1940. Cette expérience traumatisante, il l’a souvent racontée à sa fille qui tenait à la relater à son tour pour remettre en perspective l’effort qui est demandé aux Québécois.

Sylvie Duguay

Fille d’Armand Guay

Sylvie Duguay a beaucoup songé à son père ces derniers jours. Quand elle voit des gens qui risquent la vie des autres en ne respectant pas les mesures d’isolement, elle se rappelle ces histoires tragiques que son père lui racontait.

Armand Duguay a été confiné à un sanatorium de l’âge de 21 à 33 ans. Douze longues années à tenter de déjouer la mort en n’ayant rien de plus à faire que de regarder par la fenêtre ou jouer aux cartes, « quand ça allait bien ».

« C’est 12 ans de sa vie sur pause, alors que nous, on nous demande peut-être un mois ou deux. Trois si on met ça au pire. Ce n’est rien », réfléchit Mme Duguay.

Comme quatre autres de ses frères et sœurs, Armand Duguay a vécu la vie dans l’un de ces hôpitaux désignés, celui de Lac-Etchemin, le Sanatorium Bégin. Sa mère s’y est même fait embaucher pour réussir à passer du temps avec ses enfants malades, raconte Sylvie Duguay.

« C’était un traumatisme majeur pour ces familles-là », confirme l’historien Réjean Lemoine.

« 12 ans à regarder le plafond »

Sur les photos de cette époque marquante de l’histoire du Québec, on voit souvent les lits, cordés les uns à côté des autres, avec les patients qui regardent dehors, devant des fenêtres ouvertes. « Le grand air était le traitement privilégié », explique M. Lemoine.

« C’est 12 ans à regarder le plafond », image Mme Duguay. « Son seul contact avec l’extérieur, c’était des lettres. On est loin d’internet, Netflix et des conversations en vidéo avec la famille ».

Photo courtoisie

Après ces longues années, Armand Duguay a pu quitter le Sanatorium Bégin sur ses deux pieds, contrairement à bien d’autres. « On lui avait quand même fait les derniers sacrements deux fois parce qu’il ne devait pas passer la nuit », confie la dame.

Effort minime

Si Sylvie Duguay a décidé de raconter cette histoire familiale, c’est surtout parce qu’elle peine à comprendre les gens qui prennent des risques malgré les avertissements clairs. Quelques semaines à la maison, ce serait quoi ?

« L’effort qu’on nous demande est minime à côté de ce que ces gens-là ont vécu », assure Réjean Lemoine.