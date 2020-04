6997 cas de la COVID-19, dont 14 nouveaux décès: La transmission communautaire partout au Québec

La transmission communautaire de la COVID-19 s’étend maintenant à la grandeur du Québec, alors que le gouvernement Legault décrète le contrôle des déplacements dans deux nouvelles régions, soit Charlevoix et Rouyn-Noranda.

«Donc, à partir de 16 heures aujourd'hui, on va ajouter des points de contrôle policier à ces endroits pour contrôler, limiter les allées et venues sur ces deux nouveaux territoires, l'objectif étant bien sûr toujours de renforcer l'application des directives de santé publique en évitant tout déplacement non essentiel autour et dans ces régions. Ça s'ajoute à la liste qui a déjà été rendue publique depuis une semaine», a déclaré la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, samedi lors du point de presse quotidien, en remplacement du premier ministre François Legault.

Le coronavirus continue de se propager au Québec : le nouveau bilan fait état de 14 décès supplémentaires et 896 nouveaux cas pour un total de 6997 cas confirmés.

Geneviève Guilbault a également invité les Québécois a continué de respecter les mesures mises en place depuis la mi-mars. Autrement, les policiers seront appelés à intervenir, a-t-elle ajouté.

«Ce n'est pas le temps d'être égoïste et de penser à sa petite personne. On ne peut plus accepter à ce stade-ci que des individus continuent de miner les efforts collectifs», a indiqué Mme Guilbault.

La vice-première ministre a martelé l'importance de dénoncer les personnes qui ne respectent pas les règles de confinement et de distanciation sociale.

«On ne veut pas tomber dans un climat de sur suspicion, mais il faut s'assurer que des personnes ne mettent pas délibérément en danger la vie d'autres personnes», a tenu à préciser Geneviève Guilbault.

Bilan

14 décès supplémentaires (total de 75 décès)

896 nouveaux cas (total de 6997 cas confirmés)

478 personnes hospitalisées (augmentation de 49)

130 personnes aux soins intensifs (augmentation de 8)

3879 personnes sous investigation

83 230 analyses négatives (cas infirmés)

Bilan régional

Bas-Saint-Laurent : 27

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 55

Capitale-Nationale : 309

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 431

Estrie : 499

Montréal : 3261

Outaouais : 85

Abitibi-Témiscamingue : 76

Côte-Nord : 49

Nord-du-Québec : 2

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 43

Chaudière-Appalaches : 139

Laval : 569

Lanaudière : 393

Laurentides : 371

Montérégie : 683

Nunavik : 2

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 3

Total : 6997

Plus de détails à venir...