[EN IMAGES] Ça va bien aller: Voici 23 nouvelles photos de vos arcs-en-ciel

En ces temps de crise, Le Journal est à la recherche du plus bel arc-en-ciel au Québec.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Ça va bien aller: pourquoi pas une piñata? Voici 25 photos de vos arcs-en-ciel

Nous publierons tous les jours des photos rendant hommage au mouvement #çavabienaller dans les pages du Journal de Québec.

Continuez à être très nombreux à nous envoyer une photo de votre arc-en-ciel à l'adresse cavabienaller@quebecormedia.com.

Voici donc 23 nouvelles photos que nous avons reçues de nos lecteurs.

Photo courtoisie, Jessyka Pineault

Jessica de Québec nous démontre son grand talent avec ce magnifique dessin du Château Frontenac aux accents arc-en-ciel.

Photo courtoisie, Michel Lacasse

Pourquoi prendre sa main quand on peut prendre son pied! C'est exactement ce qu'a fait Arnaud, 7 mois de Sainte-Agathe-Des-Monts, pour la production d'un arc-en-ciel splendide.

Photo courtoisie, Véronique Dulude

Véronique, Stella-Rose, Livia et Patrick ont fait preuve d'audace avec un arc-en-ciel très novateur devant leur maison du secteur Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Photo courtoisie, Johanne Dion

Hyper positive de nature, Johanne, de Fossambault-sur-le-Lac, adore penser que «ça arrête pas de ben aller». Même sa table de cuisine adopte sa philosophie, reflétant l'ombre du dessin arc-en-ciel à sa fenêtre.

Photo courtoisie, Andréanne Tremblay

Justin profite de la permission d'être debout sur le divan pour nous présenter les dessins qui s'afficheront dans les fenêtres de la famille Létourneau à Charlesbourg, déjà ornées de plusieurs arcs-en-ciel.

Photo courtoisie, Marie-Chantal Bernier

Marie-Chantal s'ennuie beaucoup de câliner ses parents, Gysel et Ronald, 80 et 82 ans respectivement. Les deux aînés de Sainte-Thérèse gardent courage dans la tourmente.

Photo courtoisie, Karine Laroche

Le bar à ballons Balloune Shop de Québec nous épate par sa créativité avec son arc-en-ciel gonflé.

Photo courtoisie, Richard Benoit

Les petits-enfants de Richard, Elliott, Xavier, Shawn et la petite tannante Léanne, ont dessinés ces très jolis arcs-en-ciel pour embellir cet autobus du RTC, toujours en service, malgré des horaires réduits.

Photo courtoisie, Cynthia Martineau

À Saint-Henri, dans le sud-ouest de Montréal, Mathis, 4 ans, nous révèle ses talents de peintre et participe avec sa mère à la conception de cet arc-en-ciel, visible sur la rue De Courcelle.

Photo courtoisie, Marie-Claude Gohou

Directement de Baie-Comeau, Gabrielle et Ève ne voulaient rien manquer de l'anniversaire d'une cousine demeurant à Québec. Elles lui ont préparé ce gâteau arc-en-ciel et, via messagerie vidéo, la fêtée a soufflé les bougies.

Photo courtoisie, Eloise Doyon

Certains restaurants de la région, tel le Patates Plus à Val-Bélair, ont placé bien en vue un arc-en-ciel sur leur façade pour encourager les clients pendant la crise.

Photo courtoisie, Stéphanie Trudeau

Magalie, 8 ans, de Boisbriand, respecte les consignes de confinement en gardant le sourire. Elle a profité de ses temps libres pour nous concocter ce charmant arc-en-ciel.

Photo courtoisie, Denis Falardeau

Tous les soirs, cette maison de Charlesbourg se pare de ses plus beaux atours pour offrir aux passants un arc-en-ciel tout en lumières.

Photo courtoisie, Vanessa Roux

Les filles de Vanessa Roux, de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Naomie et Emma ont souvent d'excellentes idées et celle-ci a fait consensus dans la famille. Le résultat: une magnifique pouliche à la crinière arc-en-ciel.

Photo courtoisie, Denis Labelle

Cet étonnant arc-en-ciel a fait le bonheur de Denis, lors d'une marche de santé à Laval.

Photo courtoisie, Nancy Holland

Au guidon de leur trottinette, Mégane et William contemplent l'arc-en-ciel enjolivant le stationnement de leur demeure de Boucherville, lors d'une fraîche journée de printemps.

Photo courtoisie, Isabel Boulanger

Photo courtoisie, Emma Nappi

Dans le quartier Vimont à Laval, Marianna, 3 ans et demi, a concocté cet arc-en-ciel en pensant à son grand-papa, Eduardo. Ce dernier travaille fort pour maintenir ouvert son commerce alimentaire et fournir des services essentiels à la population.

Photo courtoisie, Catherine Simard

William, 7 ans, vous dit que ça va bien aller, en direct de Fermont. Il a fabriqué ce bonhomme de neige, haut en couleur, avec le service de garde d’urgence.

Photo courtoisie

De tout cœur avec le reste de la population, Stéphanie et les membres de sa famille ont gardé leurs cœurs d'enfants. Profitant d'un restant de patinoire sur le lac devant leur maison de Chertsey, ils ont conçu ce gigantesque arc-en-ciel.

Photo courtoisie, Katia Castonguay

La conception de formes à partir de perles Hama est un autre type d'activité créatrice pour toute la famille. L'exemple de Julie nous le témoigne avec des cœurs et un arc-en-ciel multicolores.

Photo courtoisie, Luc Vincent

Les employés de l'étage 4J, réservé aux chirurgies spécialisées, sont de tout cœur avec leurs patients de l'hôpital Sainte-Marie à Trois-Rivières.

Photo courtoisie, Karine Ghisolfo

Un babillard rempli d'arcs-en-ciel pour embellir les journées. C'est l'idée de ce groupe d'employés de Québec, toujours au boulot, malgré la tourmente.