Essentiel pour obtenir de l’aide

Jusqu’à tout récemment, l’amateur qui s’enfonçait loin dans l’arrière-pays avait peu de moyens pour communiquer une situation d’urgence.

De nos jours, presque tout le monde possède un téléphone intelligent. Bien qu’ils rendent d’incroyables services à leurs utilisateurs, ils ont une capacité limitée en territoires éloignés, car ils ne captent plus de signaux émis par les tours terrestres.

Les mieux nantis peuvent opter pour un téléphone satellitaire offrant une bonne couverture. Il faut toutefois savoir et réaliser qu’ils proposent des performances limitées dans certains secteurs isolés. De plus, leur coût d’utilisation est relativement élevé si l’on tient compte de l’amortissement du prix de l’appareil ou de sa location, et des forfaits et minutes consommées.

Au fil des temps, la firme Spot a développé des balises portatives pour émettre des alertes de type SOS. Toutefois, selon Hélène Brisebois, jusqu’à dernièrement, la couverture était limitée dans certaines zones du Grand Nord.

Nouveautés

Le spécialiste dans le domaine des GPS, Sylvain St-Louis, d’Orientation Azimut, m’expliquait qu’une nouvelle technologie de dispositif de messageries GPS par satellite est maintenant disponible et surtout plus efficace à l’échelle quasi planétaire.

Cet expert a choisi trois modèles qu’il considère très performants, le SpotX, le Garmin inReach Mini et le GPS Map 66I. Chacun de ceux-ci est équipé des fonctions GPS de base et ils deviennent esclaves ou relais de votre téléphone intelligent, sur demande. En d’autres termes, il suffit d’allumer votre cellulaire et d’activer l’application dédiée à l’appareil. À ce niveau, aux dires de M. St-Louis, tous les appareils s’équivalent, puisque c’est le téléphone portable qui effectue l’essentiel du travail. Même sans cellulaire, ils sont autonomes. Le seul problème de ces derniers est leur autonomie limitée et l’impossibilité de remplacer les batteries au besoin.

Fonctionnement

À la base, le proprio doit payer une somme annuelle de 30 $ et des frais minimaux d’abonnement d’environ 20 $ par mois. Notez toutefois que vous pouvez suspendre vos services, sans pénalité, pour une période d’inutilisation.

La portée des radios de type walkie-talkie est souvent décevante surtout en territoire montagneux. Avec le Garmin inReach Mini et le GPS Map 66I, vous avez droit à 10 messages par mois, soit cinq entrants et cinq sortants, ainsi qu’à trois messages illimités que vous pouvez enregistrer, par exemple : « je suis arrivé », « je commence la passe », « je retourne au chalet », etc. Sachez qu’il faut compter parfois jusqu’à 10 minutes pour l’émission d’un tel message et approximativement le même délai pour la réception d’une réponse. Le SpotX, quant à lui, permet de personnaliser 14 messages voués à une utilisation illimitée.

Malgré tout

Bien que les appareils soient performants, lorsqu’il s’expatrie dans le bois, Sylvain St-Louis utilise pour sa part un Garmin inReach Mini pour sa légèreté, sa petite taille et ses messages textes. Il combine toutefois ce dernier à un GPS indépendant comme l’Oregon 750 pour ses performances indéniables, son autonomie et la possibilité de changer les piles au besoin. Équipé de la sorte, il se sait en toute sécurité lors de ses aventures.

Visitez le site www.orientationazimut.com pour en apprendre davantage.

Soirée spéciale

La pandémie des dernières semaines a forcé la population à s’isoler. L’équipe de chasse pêche 2.0 devait présenter des soirées en salle, partout au Québec. Face à cette déplorable situation, l’équipe a décidé d’annuler sa tournée. En revanche, les organisateurs ont mis sur pied un méga événement en direct sur Facebook. Ces passionnés diffuseront une soirée de chasse et pêche en haute-définition, en direct sur le web, ce soir à 19 h, sur Facebook. Plus de 30 000 $ en cadeaux seront remis aux participants. Vous pouvez vous procurer vos billets sur le site https://chassepeche2-0.com/soiree-films-2020/ pour la somme de 25 $.

► Je vous invite à me suivre sur Facebook.

Qui suis-je ?

1 - Tout comme le mâle achigan, je construis un nid, je protège les œufs de ma femelle et je veille sur ma progéniture. Qui suis-je ?

2 - Il existe cinq espèces d’ésocidés dans la famille des brochets. Sauriez-vous les nommer ?

Le _____________________brochet,

le brochet _____________________,

le brochet______________________,

le brochet d’ ___________________

et le _____________________________.

3 - Selon vous quel grand personnage de l’histoire a donné le nom de salmo, au saumon, 100 ans avant J.-C., à cause des fréquents sauts qu’il fait en rivière ?

RÉPONSES 1 - Toutes les espèces de crapets. 2 - Le grand brochet, le brochet maillé, le brochet vermiculé, le brochet d’Amérique et le maskinongé. 3 - Jules César.