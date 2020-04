Football collégial: Mathieu Roy opte pour le Collège Champlain

Joueur par excellence du Bol d’Or juvénile Division 1, le porteur de ballon Mathieu Roy, des Condors de Saint-Jean-Eudes, poursuivra sa carrière avec les Cougars du Collège Champlain.

Dans la mire de nombreuses équipes, Roy a tranché au final entre les Cougars et les Élans de Garneau où il avait été accepté en techniques policières. Le campus Notre-Dame-de-Foy représentait son troisième choix. «Mon choix est enfin fait, a-t-il souligné. Je voulais prendre mon temps. Le bon côté d’avoir étiré le processus est que j’ai pu participer à des entraînements avec les équipes.»

Qu’est-ce qui a fait pencher la balance en faveur des champions du Bol d’Or? «Plus jeune, je participais à des camps d’été à l’Université Bishop’s et j’aimais l’ambiance du campus, a expliqué Roy. C’était un rêve d’enfant de jouer avec les Cougars.»

Photo Courtoisie Martin Drolet

«Aussi, je me joins à un programme gagnant qui est constant année après année. Je pourrai compétitionner avec l’un des meilleurs groupes de porteur de ballon du circuit. Mon objectif est d’évoluer dans la NCAA en Division 1 et Champlain représente un excellent tremplin parce que j’étudierai et me ferai coacher en anglais et que les Cougars ont placé plusieurs joueurs dans la NCAA dans le passé.»

Roy avait jonglé avec la possibilité d’évoluer au sud de la frontière dans une école préparatoire à ses débuts à Saint-Jean-Eudes en 4e secondaire, mais il a changé son fusil d’épaule. «Il y a du gros calibre en Division 1 au Québec et c’est vraiment dispendieux d’étudier aux États-Unis, a-t-il souligné. Ça peut aller jusqu’à 62 000$ US par année. Ce n’est pas évident pour tout le monde.»

La visite de Roy a pesé lourd dans la balance. Le porteur de ballon numéro un Edouard Wanadi n’a pas hésité à l’aider, lui qui disputera sa troisième campagne à l’automne. «J’ai réalisé pourquoi ils formaient une équipe gagnante, a-t-il souligné. Les gars sont proches. Les joueurs m’ont aidé, répondu à mes questions et m’ont fait sentir comme un des leurs. Edouard m’a bien accueilli.»

Photo Courtoisie, Martin Drolet

Aussi dangereux avec ses jambes que ses mains, Roy se voit dans un rôle hybride à sa première saison. «Je suis polyvalent, a précisé celui qui a amassé 1091 verges et 13 touchés en 114 courses en plus d’ajouter 371 verges et sept majeurs en 17 réceptions l’an dernier. Je peux aussi bien être utilisé comme porteur que sortir sur la passe. À Saint-Jean-Eudes, Jean-Frédéric Gagné exploitait cette facette. J’ai toujours aimé les deux. On va me bouger plus à ma première année pour me permettre de voir du terrain. Comme porteur ou demi inséré, ça fait mon affaire. Tant que je suis sur le terrain.»

Conseiller

Tout au long de son processus de réflexion, Roy a pu compter sur un allié important. Ancien de Saint-Jean-Eudes et porteur de ballon lui aussi, Émile Malenfant évoluera avec le Rouge et Or de l’Université Laval en septembre après trois saisons avec les Élans. «Avec ses conseils, Émile a été quelqu’un d’important dans le processus de recrutement. Quand je suis arrivé à Saint-Jean-Eudes, il était mon modèle. J’aurais aimé emprunter le même parcours que lui, mais je voulais faire mon propre chemin.»