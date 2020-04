La MLB à huis clos en Arizona ou en Floride?

Le baseball majeur étudierait la possibilité d’amorcer sa saison à huis clos dans les stades ayant accueillis les camps d’entraînement printaniers, en raison de la pandémie de coronavirus.

C’est ce que rapporte le site sportif The Athletic samedi, qui précise que le commissaire de la MLB Rob Manfred et les dirigeants de la ligue étudieraient cette option. La saison 2020 devait s’amorcer le 26 mars.

La Ligue des pamplemousses s’est tenue en Arizona et en Floride lors des mois de février et de mars et le grand nombre de stades d’entraînements pourrait piquer l’intérêt de la ligue. La MLB aurait toutefois besoin d’énormément de ressources afin d’assurer que le coronavirus ne se propage pas dans certains secteurs.

Plus tôt cette semaine, la NBA a lancé l’idée de disputer ses matchs exclusivement à Las Vegas afin de réunir toutes les équipes au même endroit.