La perte d’un joyau

Photo courtoisie

C’était le 4 avril 2008. Un incendie majeur détruisait complètement le manège militaire, sur la Grande-Allée à Québec. L'incendie se serait déclaré vers 21h30 à l'intérieur du bâtiment, où des explosions auraient été entendues. À 23h30, seule une petite partie de l'immeuble était toujours intacte et les pompiers se battaient avec acharnement afin se sauver cette portion. Par chance, environ 90 % des artefacts du musée (documents de la seconde guerre mondiale, uniformes, instruments, etc.) sont sauvegardés. La façade tient toujours mais le reste est une perte totale, l'intérieur étant principalement fait de bois sec.

Bonne retraite Luc

Photos courtoisie

Après 44 ans de service dans l’industrie des vins et spiritueux (SAQ sur Maguire à Québec) Luc Lescarbeau (photos) vient de prendre sa retraite. Luc en profite pour remercier toute son équipe de même qu’Anne et Sophie-Élisa, deux grandes collaboratrices, qui ont pris quelques minutes, le 28 mars dernier, pour le saluer une dernière fois en succursale. Luc a d’autres projets sur la table mais pour l’instant il restera à la maison comme bien d’autres. Voici quelques photos de Luc, dont une (à gauche), à ses débuts à la SAQ.

Mes condoléances

Photo courtoisie

Linda Goupil, avocate-conseil et médiatrice en matières civile et familiale; ex-député de Lévis et ex-ministre de la Justice, est en deuil de son père. Alexandre Goupil (photo) est décédé le 29 mars dernier, à l’âge 81 ans et 11 mois, à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis. Il demeurait à Lévis et était natif de Saint-Léon-de-Standon. En raison des circonstances actuelles, les informations concernant la cérémonie vous seront divulguées ultérieurement. Mes condoléances à toute la famille.

Anniversaires

Photo courtoisie

Bertrand Roberge (photo), ex-propriétaire de BMW Ville de Québec et Lévis...Robert Dion, éditeur (Revue HRI), conférencier et futurologue, 55 ans...Diane Guillot, directrice de l’épicerie Le Frigo, division de Viandex, à Québec...Roberto Luongo, ex-gardien de buts LNH (Panthers), 41 ans...Robert Downey Jr., acteur de cinéma et de télé 55 ans...Dale Hawerchuk, vétéran de 16 saisons dans la LNH, 57 ans...André Voyer, retraité du monde de l’automobile, 78 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 avril 2019. Maurice Lemire (photo), 91 ans, historien de la littérature, professeur et chercheur québécois à l'Université Laval...2018. Clément Vincent, 86 ans, agriculteur et homme politique fédéral (Nicolet-Yamaska), provincial (Nicolet-Bécancour) et municipal du Québec...2016. Rita Lafontaine, 76 ans comédienne québécoise...2015. Elmer Lach, 97 ans, l’un des plus célèbres compagnons de trio de Maurice Richard avec les Canadiens de 1940 à 1954...2013. Jean Cousineau, 75 ans, compositeur et violoniste québécois...2013. Roger Ebert, 70 ans, journaliste américain et critique de film...2012. Claude Miller, 70 ans, cinéaste français...2005. Edward Bronfman, 77 ans, homme d’affaires canadien...1993. Douglas 'Coco' Léopold, animateur et chroniqueur...1992. Yvette Brind'Amour. 73 ans, comédienne et cofondatrice du Théâtre du Rideau Vert...1968. Martin Luther King, 39 ans, leader du mouvement américain pour les droits des Noirs.