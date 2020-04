Si on s'aimait: L’ABC de l’amour

Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge n’ont jamais été célibataires très longtemps. En grande partie parce qu’ils ont chacun vécu de longues relations avant d’annoncer qu’ils formaient un couple il y a quelques années. En entrevue au Journal, les deux artistes disent toutefois comprendre les personnes désabusées des liaisons superficielles et lassées d’être seules, comme celles qui participent à Si on s’aimait, la nouvelle quotidienne de TVA. « Quand t’as un certain âge et que t’as moins d’occasions de rencontrer du nouveau monde parce que t’as arrêté de sortir dans les bars, le découragement doit venir assez vite », observe Guillaume Lemay-Thivierge.

Conçu par Anne Boyer de Duo Productions (L’heure bleue) en collaboration avec Québecor Contenu, Si on s’aimait propose à trois célibataires ayant connu plusieurs échecs amoureux – Jonathan (35 ans), Jean-Philippe (45 ans) et Jennifer (50 ans) – de briser leurs comportements relationnels. Pour atteindre cet objectif, ils seront soumis au même parcours et devront traverser chacune des étapes d’une vie à deux : la rencontre, la fréquentation, la cohabitation et l’escapade. Durant l’aventure, ils profiteront des conseils de Louise Sigouin, une sexologue et experte en accompagnement relationnel.

Pour leur part, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin jouent le rôle de « couple témoin » qui commente chaque émission. « Ce que j’aime de cette émission, c’est qu’elle fait clairement ressortir les patterns des gens, déclare le comédien. On comprend pourquoi leurs relations se transforment inévitablement et rapidement en ruptures. Ils doivent changer leur façon de voir les choses. »

Une étape cruelle

Quand on leur parle des premiers rendez-vous auxquels on assiste dans l’épisode qui sera présenté lundi soir à TVA, Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge se félicitent d’avoir laissé cette « ruelle étape » derrière eux. Rejet, silences prolongés, conversations houleuses... Certains tête-à-tête foisonnent de malaises du genre.

« C’est difficile, parce qu’il faut que tu sois le plus vrai possible, mais en même temps, tu veux montrer ton bon côté... C’est pas évident », observe Émily Bégin.

Au fil des épisodes, l’animatrice et chanteuse a compris qu’au risque de déplaire, il valait mieux privilégier la sincérité. C’est en voyant les images d’une des prétendantes de Jonathan, visiblement inconfortable en pleine foire médiévale de type grandeur nature, qu’elle a tout saisi. Et pourtant, durant leur première rencontre, la jeune femme s’était montrée hyper intéressée à « vivre » cette expérience inspirée des jeux de rôle de table, comme Donjons et dragons. Mais une fois sur place, elle n’était plus capable de faire semblant.

« La fille n’embarquait pas pantoute, raconte Émily Bégin. J’ai quasiment fait pipi dans mes culottes tellement c’était drôle ! »

Du travail

Animer une téléréalité ne faisait pas partie des plans de carrière de Guillaume Lemay-Thivierge et d’Émily Bégin. De son propre aveu, le comédien était même « un peu réticent » à cette idée quand Duo Productions a initié une première rencontre l’an dernier. Mais après avoir visionné l’épisode pilote, il était conquis.

« C’est divertissant, c’est drôle, c’est des moments d’inconfort, mais c’est aussi beaucoup d’enseignement, insiste l’acteur de 44 ans. C’est utile, comme télévision. Ça montre aux célibataires pourquoi ils restent célibataires. Ça fait ressortir leurs blocages. Au bout de 10-12 émissions, tout devient clair. Ça devient une recette limpide. »

Si on s’aimait permettra également aux couples de s’épanouir, soutiennent les deux artistes. Selon leurs dires, ils ont eux-mêmes beaucoup appris des enseignements de Louise Sigouin.

« Dans l’émission, on n’est pas le petit couple léger qui promeut le trop grand bonheur d’être en couple, affirme Guillaume Lemay-Thivierge. On travaille tous pour être en couple. On met tous de l’eau dans notre vin. L’amour, c’est de l’ouvrage. »

Photo courtoisie, TVA

Générosité

Émily Bégin salue le courage des participants de Si on s’aimait, lesquels ont plongé tête première dans l’aventure, prêts à ouvrir leurs tripes à heure de grande écoute au petit écran. La chanteuse sait de quoi elle parle, puisqu’en 2003, elle formait – avec 10 autres jeunes interprètes – la première cuvée d’une nouvelle téléréalité intitulée Star Académie.

« D’un côté, c’est le même principe, mais d’un autre, c’est vraiment différent, note-t-elle. Avec Si on s’aimait, on est dans leur quotidien, dans leur maison, dans leur famille, dans leur intimité, dans leur vulnérabilité... Ils laissent entrer des caméras chez eux, dans leurs meetings avec Louise, dans des moments touchants... Merci pour votre générosité, parce que sans vous, il n’y a pas de show. »

Accouchement difficile

Si on s’aimait a connu un accouchement difficile. Au départ, la série devait entrer en ondes en septembre 2019, mais quelques jours avant d’annoncer sa programmation automnale, TVA a préféré repousser son lancement. Son montage exigeait davantage de travail.

Quelques mois plus tard, nouveau coup de théâtre : sa diffusion était encore une fois repoussée. Au lieu de voir le jour en janvier, Si on s’aimait prendrait l’antenne au printemps, histoire d’éviter une compétition trop féroce en début de soirée.

« On comprend les raisons pour lesquelles TVA n’a pas voulu sortir l’émission avant, déclare Guillaume Lemay-Thivierge. Ce n’est pas une série traditionnelle. Ce n’est pas Occupation double. C’est un nouveau concept qui nécessite un exercice de montage difficile et complexe. »

« C’est une bonne chose qu’on ait pris plus de temps pour s’assurer de livrer quelque chose de peaufiné, poursuit le comédien. Parce qu’un montage, ça peut scrapper un projet comme ça peut l’élever. »

TVA présente Si on s’aimait du lundi au mercredi à 19 h 30

Pandémie: « Je suis confiant qu’on va bien s’en sortir »

Comme le reste des Québécois depuis trois semaines, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin vivent leur confinement du mieux qu’ils peuvent. Malgré le climat d’incertitude qui plane, notamment en culture, le couple garde le moral.

« Notre milieu est touché comme tous les autres milieux, souligne Guillaume Lemay-Thivierge. Je vis relativement bien avec ça parce qu’on est tous dans le même bateau. Pour telle personne, c’est son commerce. Pour moi, c’est mon école de parachute... Je sympathise avec tout le monde. Je fais ce que notre gouvernement demande. Je m’arrange pour laisser les professionnels faire leur job et être le moins nuisible possible. C’est tout ce qui compte pour moi présentement. »

Mariage cet été, à moins que...

Fiers parents d’un jeune garçon de trois ans prénommé Théodore, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin ont prévu se marier cet été. Leurs plans tiennent toujours, mais ils suivent l’évolution de l’épidémie de coronavirus avec attention.

« La cérémonie doit avoir lieu au mois d’août, précise Émily Bégin. On n’a rien annulé pour l’instant. On attend de voir. Sinon, ce sera remis à une autre date. Notre priorité, c’est la santé. »

« C’est une crise mondiale, poursuit le comédien. C’est la première fois que je vis ça. J’espère que ce sera la dernière. On est très chanceux d’avoir été avertis à temps. Je suis confiant qu’on va bien s’en sortir. On est mieux d’être trop freak que pas assez. Parce qu’on ne pourra pas en rire plus tard si jamais le vrai drame pogne. C’est correct d’être prudents. »

« La sexualité a complètement changé de forme », - Lise Sigouin

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Nous avons discuté avec Louise Sigouin, l’« experte en accompagnement relationnel » de l’émission Si on s’aimait.

Vous êtes sexologue depuis 25 ans. Comment votre profession a-t-elle évolué depuis vos débuts ?

La sexualité a complètement changé de forme. Aujourd’hui, il y a beaucoup de façons d’y avoir accès rapidement. Je parle d’une sexualité facile à consommer et éphémère, axée sur l’immédiat, la génitalité. Avec les webcams, les salons de massage, la prostitution... C’est comme un univers qui s’est ouvert, qui s’est quintuplé. Mais ce que j’observe, depuis quelque temps, c’est qu’à travers leurs explorations, les gens réalisent que ce qu’ils recherchent, c’est un compagnon ou une compagne de vie.

Qu’est-ce qu’une « experte en accompagnement relationnel » ?

Je suis une sexologue spécialisée en relations amoureuses.

Vous venez de faire paraître un livre qui porte le même nom que l’émission. Qu’est-ce que « L’approche Sigouin » ?

C’est une approche simple et accessible inspirée des cinq grandes dualités fondamentales qui sont au cœur de toutes nos relations. En couple, nous sommes soit dépendant ou codépendant, fusionnel ou solitaire, rationnel ou émotif, actif ou rêveur, et vite ou lent. Ce sont les cinq dualités. Je n’ai rien inventé. C’est des concepts de différents auteurs. Je les ai juste rassemblés.

Aux dires de Guillaume Lemay-Thivierge et d’Émily Bégin, Si on s’aimait s’adresse aux célibataires, mais également aux couples. Comment ?

Ça leur permet de comprendre pourquoi ils agissent de telle et telle manière. Ça leur montre sur quoi ils doivent travailler pour être meilleurs en relation et surtout mieux intérieurement.

Le livre Si on s’aimait de Lise Sigouin est paru aux Éditions de l’Homme.