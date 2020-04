Le courage selon Hemingway et JFK

Une fois de plus, parce que c’est samedi, je continue à m’intéresser à l’actualité, mais je me laisse aller à fureter au-delà de la seule sphère politique, en quête d’inspiration.

Mardi de cette semaine, Carl M. Cannon, du site Real Clear Politics (RCP), partageait avec ses lecteurs une petite anecdote historique impliquant deux personnages importants de l’histoire américaine: Ernest Hemingway et John F. Kennedy.

Si j’ai lu et relu certains ouvrages d’Hemingway, ma passion pour l’histoire de notre voisin trouve partiellement ses origines dans la fascination qu’exerçait Jonh F. Kennedy sur certains membres de ma famille. Je n’étais pas né au moment de l’assassinat, mais, tout jeune, je me souviens qu’on discutait de sa mort avec beaucoup d’émotion.

Cannon lie ici les deux personnages parce que, chacun à sa manière, ils se sont penchés sur la notion de courage. Comme la période actuelle en exige une bonne part, le journaliste a cru que l’anecdote saurait nous inspirer.

Ernest Hemingway a été aux premières loges de la guerre civile d’Espagne. Comme journaliste, il s’intéressait de près à la participation de centaines de jeunes Américains à la lutte contre les troupes fascistes de Franco.

Ces volontaires étaient intégrés à ce qu’on appelait la Brigade Abraham Lincoln. Sympathique à leur cause, l’auteur du Vieil Homme et la Mer percevait dans leur lutte le premier combat d’un front qui allait éventuellement regrouper plus de belligérants et devenir beaucoup plus sanglant. L’avenir allait lui donner raison.

Hemingway a pu observer la guerre de près et analyser le comportement des hommes au combat. Plongé au cœur de l’action, il ne s’est pas contenté du rôle de voyeur, prenant parfois des risques majeurs. De cette présence sur le terrain et de ses observations, il tirera une définition du courage qu’il résume dans une expression toute simple: «grace under pressure» (le sang-froid).

Quelques années plus tard, un jeune John F. Kennedy en pleine ascension politique entreprend la rédaction d’un livre pendant qu’il se remet d’une opération au dos. Appuyé dans sa démarche par Ted Sorensen, il va publier en 1955 Profiles in Courage (Portraits d’hommes courageux). Le livre, qui a été récompensé du prix Pulitzer, figure encore avantageusement sur ma table de travail à la maison.

John F. Kennedy a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale et y a perdu son frère aîné. D’une santé fragile, JFK a dû faire jouer ses contacts pour participer au conflit. Déployé dans le Pacifique, on a coulé son patrouilleur et, même blessé, il est parvenu à secourir un camarade. Probablement marqué par son expérience, il s'est plus tard intéressé aux décisions politiques qui mènent aux affrontements meurtriers.

Le lien entre le livre de Kennedy et les écrits d’Ernest Hemingway? La définition du courage. Alors qu’il se prépare à écrire les premières lignes de son livre, Kennedy souhaite utiliser l’expression d’Hemingway, mais il désire d’abord s’assurer de son authenticité. «Grace under pressure»: est-ce bien une expression du géant de la littérature?

Bien avant l’avènement du web et des moteurs de recherche, Kennedy a décidé d’écrire à l’éditeur d’Ernest Hemingway pour s’assurer de l’origine de l’expression. La réponse lui est plutôt parvenue de son propre éditeur, qui enquêtait également sur ce dossier.

Si Hemingway et Kennedy n’ont jamais échangé directement sur la notion de courage, Cannon partage avec ses lecteurs la réponse de l’écrivain alors qu’on l’interrogeait sur l’élection de JFK (Hemingway est décédé en juillet 1961). En voici un extrait: «Each day since I have renewed my faith and tried to understand the practical difficulties of governing he must face as they arrive and admire the true courage he brings to them. It is a good thing to have a brave man as our President in times as tough as these are for our country and the world.» Il trouvait rassurant qu’un homme courageux soit élu pour gouverner le pays dans une période difficile...

L’anecdote de Cannon fait ressortir que, pour deux personnages influents de la littérature et de la politique américaines, le courage se résumait à sa plus simple expression dans la formule «grace under pressure». Le sang-froid, c’est ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, pour être en mesure de continuer à nous serrer les coudes et demeurer unis afin de vaincre l’adversité.