Les chiffres de la semaine

Chaque samedi, les recherchistes de notre Bureau d’enquête de Montréal, Québec et Ottawa débusquent les fausses nouvelles, vérifient des déclarations et trouvent les vrais chiffres.

6,8 %

C’est la baisse des importations canadiennes provenant de Chine en février, selon des données de Statistique Canada. Il s’agit d’un deuxième mois consécutif où on note une baisse importante d’importations depuis ce pays, qui était alors frappé de plein fouet par l’épidémie de COVID-19. En janvier, on a noté le plus faible niveau d’importations en trois ans. On a alors vu principalement une diminution des arrivages par bateau d’ordinateurs, de cellulaires, de vêtements et d’accessoires.

Cela coïncide avec les mesures de confinement sévères qui ont touché des dizaines de millions de Chinois dès la fin janvier. Il est intéressant de noter que les exportations canadiennes vers la Chine ont également diminué d’environ 6,4 % en février, notamment en raison de la baisse importante des ventes de homard et de crabe.

18 %

C’est la réduction moyenne de la production manufacturière dans un État américain touché par la pandémie de grippe espagnole de 1918.

La semaine dernière, alors que la COVID-19 progressait de plus en plus chez nos voisins du sud, des experts de la Réserve fédérale des États-Unis et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont publié une étude sur cette ancienne pandémie. Ils se sont penchés sur les conséquences économiques des mesures mises en place par des villes américaines pour freiner la propagation de la grippe (rassemblements interdits, réduction des heures d’ouverture, etc.). À l’heure actuelle, leur constat pourrait donner raison aux gouvernements qui ont choisi d’agir plus fortement face au coronavirus.

La grippe espagnole a eu des effets négatifs sur l’économie, mais les villes qui ont implanté plus rapidement et strictement des politiques de distanciation sociale s’en sont mieux sorties par la suite.

« [Les mesures de distanciation] peuvent réduire la mortalité tout en étant bénéfiques économiquement », écrivent les auteurs.