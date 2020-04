L’histoire des Nordiques dans vos oreilles

Les plus férus de l’histoire des Nordiques ont une nouvelle bible à se mettre sous la main, ou plutôt, dans les oreilles.

Les Nordiques de Québec, le podcast, c’est une baladodiffusion historique, un travail de moine réalisé par le journaliste et animateur Pierre Blais, du FM 93, au sujet de l’équipe qui a fait vibrer la capitale de 1972 à 1995.

Ce dernier s’est adjoint les services des anciens directeurs des sports du Journal et du Soleil, Claude Bédard et Maurice Dumas. Leurs connaissances encyclopédiques des Fleurdelisés rendent l’exercice d’autant plus pertinent.

« Au départ, le but était de tenter de rentabiliser le tout, mais en voyant la situation économique actuelle en raison de la crise du coronavirus, c’était le temps de lancer le projet pour le rendre disponible à la collectivité. C’est ma petite part en ces temps difficiles », a mentionné Pierre Blais au sujet de son initiative entamée à l’automne 2018.

Bien plus que de la nostalgie

Certains penseront à tort qu’il tapisse une énième couche de nostalgie quant aux Nordiques. Avec 33 épisodes et une vingtaine d’heures d’enregistrement audio, les trois collaborateurs chevronnés vont toutefois beaucoup plus loin que les anecdotes de surface.

« Il y en a qui ne sont plus capables d’entendre parler des Nordiques et je peux comprendre jusqu’à un certain point, mais c’est un projet historique, pas nostalgique. Dans ma tête, c’était cette démarche tout au long », plaide Pierre Blais.

Chaque saison, de la naissance du club dans l’Association mondiale (AMH), jusqu’au départ de l’équipe vers le Colorado en mai 1995, y est décortiquée.

Des épisodes spéciaux consacrés à des événements marquants comme la fusion de l’AMH et de la LNH, la défection des frères Stastny, la saga Eric Lindros et la rivalité Canadien-Nordiques meublent aussi le colossal projet.

« Je suis vraiment fier du produit et de la réponse des gens », a réagi Pierre Blais quant à son balado disponible sur podcastnordiques.com, ainsi que sur plusieurs plateformes d’écoute en continu.