LNH: Seattle ralentie par la COVID-19

Même si l’équipe de la ville de Seattle n’a pas encore disputé de match dans la Ligue nationale de hockey, ça ne l’empêche pas d’être également affectée par la pandémie de la COVID-19 et la suspension des activités de la ligue.

Ron Francis, le directeur général de la franchise qui effectuera ses débuts dans le circuit Bettman en 2021, y est allé d’une mise à jour sur les différents dossiers qu’il a sur son bureau. Ça commence par le nom et les couleurs de l’organisation, qui devaient être dévoilés au mois de février ou mars de cette année.

«Nous savons que bien des gens sont très excités à propos du nom. Nous vous entendons, a mentionné l’ancien joueur de 57 ans au site NHL.com, vendredi. Nous sommes excités aussi. Nous savons également que plusieurs personnes de notre communauté font face à de gros défis. Nous voulons être respectueux et sensibles et choisir le bon moment pour partager notre nom avec tout le monde.»

La ville de Seattle a également fait savoir qu’elle était ouverte à accueillir le repêchage de 2021. Francis doit aussi penser à l’amphithéâtre de sa formation, le KeyArena, qui profitait de quelques rénovations avant l’annonce de la pandémie.

Des joueurs fatigués

Le DG de la 32e équipe de la LNH est également bien au courant que le coronavirus pourrait avoir un effet sur le repêchage d’expansion qui aura lieu en juin 2021.

«Si l’action reprend en août ou en septembre, la ligue prendra une pause en octobre et amorcera la saison [2020-2021] en novembre, a indiqué Francis. Cette campagne sera compressée et nous nous retrouverons avec des joueurs fatigués au repêchage d’expansion parce qu’ils auront joué beaucoup de hockey en peu de temps.»

Comme les Golden Knights de Vegas il y a trois ans, l’équipe de Seattle pourra sélectionner des hockeyeurs qui auront disputé au moins 40 parties lors de la saison précédente, ou 70 lors des deux dernières campagnes. Bien évidemment, les franchises actuelles auront la possibilité de protéger un certain nombre de joueurs de leur alignement.

Francis est d’avis que l’embauche d’un entraîneur sera l’une de ses priorités à moyen terme.

«Je crois que ce sera facile de trouver quelqu’un avec de l’expérience dans la LNH. En réunissant et en mélangeant des joueurs qui ne se connaissent pas, nous aurons besoin d’un entraîneur avec de l’expérience afin de bâtir une équipe le plus rapidement possible. Dans le jeu d’aujourd’hui, tu as besoin d’un communicateur, quelqu’un qui connecte avec les athlètes et qui peut communiquer avec eux», a-t-il déclaré.