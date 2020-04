Pendant la crise...

Jamais le monde n’aura été aussi déstabilisé. Vous vous sentez dans une situation singulière, mais non, nous sommes tous dans le même bateau. Voyez ici comment nos têtes d’affiche, nos personnalités connues passent au travers de la crise.

Photo Pierre-Paul Poulin

COLETTE PROVENCHER sort de chez elle au moins une fois par jour pour vous présenter son bulletin de météo à LCN et à TVA. Elle observe qu’il y a moins de pollution à Montréal, que les lumières sont plus brillantes et que l’on voit mieux les étoiles dans le ciel. Elle est à la maison avec ce qu’elle appelle ses « adulenfants ». Colette s’occupe de l’épicerie qu’elle fait aussi pour sa sœur et ses enfants. En soirée, une belle grande marche et du ménage les week-ends.

L’humoriste MARIO TESSIER dit qu’il n’a jamais autant rentabilisé son hypothèque. Toute la journée avec sa conjointe et les enfants. Beaucoup de télé, Mario ajoute qu’il n’a jamais fait autant de ménage et de bouffe de toute sa vie.

Mario nous invite à ne pas lâcher et il est convaincu qu’il sortira du bon de cette crise. Déjà, il réalise l’importance souvent oubliée de l’entraide, de l’empathie et d’acheter local.

PHILIPPE LAPRISE confie que sa fille travaille encore au IGA et il en profite pour féliciter ceux qui œuvrent dans les services essentiels. À 13 h, la famille regarde la conférence du PM comme une religion. Suivent des soirées de cinéma en famille et, nouveau chez les Laprise, on cuisine des biscuits tous les deux jours. Il nous invite à nous serrer les coudes, à acheter local et il jure qu’il a pris sa douche avant de répondre à mes questions.

MAXIME LE FLAGUAIS voit les Québécois comme ses frères et sœurs et il en profite, sachant que vous fouillez sur toutes les télés, pour vous recommander quelques productions. La maison bleue sur Tout.tv, une comédie de Ricardo Trogi. Aussi, une autre comédie C’est comme ça que je t’aime, dont l’action se déroule dans les années 1970. Il vous invite à visiter Mubi pour les cinéphiles plutôt que Netflix. Aussi, la Fabrique culturelle et le site de l’ONF notamment pour le documentaire québécois de Loïc Darses La fin des terres.

Photo d'archives, Joêl Lemay

Maxime est en deuil tout comme son père, MICHEL CÔTÉ, et sa mère, VÉRONIQUE LE FLAGUAIS, qui a perdu sa mère de 95 ans, Paulette, en début de semaine. Ils sont à la campagne. Ils marchent dans le bois, ils lisent, ils jouent au Scrabble, regardent la télé et Michel ajoute... « et on s’aime ». Et j’en rajoute : Aussi, on vous aime.

Un vétéran de l’humour, JEAN-CLAUDE GÉLINAS, vit seul et gobe des émissions d’information ainsi que du Netflix à profusion. Aussi, du sport nostalgique, comme ce match Expos--Reds de Cincinnati qu’il a dévoré à TVA Sports. Jean-Claude garde aussi à l’œil le confort de sa mère de 90 ans. Il conclut avec une réflexion qui lui ressemble... « Vaut mieux se sentir seul que d’être seul et sentir. » Il y a du Réjean de Terrebonne là-dedans.

BILLY TELLIER ne s’en cache pas : « Je suis “pris” à la maison avec une conjointe, un enfant d’un an et un autre de 3 ans. » Peu habitué à coucher les enfants parce qu’il est fréquemment en tournée, c’est maintenant lui qui raconte les histoires d’avant dodo, et il adore. Comme s’il était sur scène, mais avec et pour ses petits.

Photo Agence QMI, Eric Myre

DOMINIQUE PAQUET est dans le grand ménage. Le festival de se débarrasser de choses qu’il garde depuis des années en se disant que ça va peut-être servir, mais qui n’ont jamais servi depuis 15 ans. Réflexion : il voit un beau côté à la chose et réalise qu’on est tous beaucoup trop à la course dans la vie. Il est seul avec les enfants en garde partagée, et ils passent beaucoup de temps devant la télé.

Nous en profitons tous un peu, JOSEPH FACAL télétravaille. À la maison, ils sont six : lui, son épouse, sa fille, son fils, la blonde de son fils et... Ulysse, un golden retriever. Rien de neuf pour lui, parce qu’il travaillait déjà beaucoup de la maison avant la crise. Joseph semble impatient quand il indique que les enfants gèrent une fin de session chaotique au cégep et à l’université, parce que les profs multiplient les initiatives personnelles incohérentes et irréalistes. Franchise oblige, Joseph avoue ramollir un peu. Trop de Netflix aussi. Le défi ? S’endurer.

Photo d'archives

JO ROBERGE réalise plus que jamais que ses deux enfants lui ressemblent. Ça le rassure. Avec sa femme et leurs deux petits, Jo se demande bien s’ils sont conscients que d’autres films que Le Roi lion existent. Jo analyse : « Malgré le négatif de la situation, cette virgule, cette pause était nécessaire pour apprécier ce que nous avions et que nous tenions pour acquis. » Il remercie ceux qui travaillent et se défoncent en fonction de la collectivité et signe de la part du papa d’un garçon plus vulnérable. Jo apprenait il y a quelques mois que son fils était atteint d’un cancer du cerveau. La vie avait déjà basculé avant la COVID-19 chez les Roberge.

Photo d'archives

J’ai gardé pour la finale le plus âgé, mais aussi l’intuable, l’inépuisable, la véritable machine de 83 ans qu’est JOËL DENIS. Comme s’il était une verte recrue, il m’a répondu : « Ah ben, là, j’écris des tounes pour mon nouveau CD et je travaille sur mon nouveau show qui devrait s’intituler Il faut rire... »

« Aussi, j’ai fait un grand ménage dans ma salle de lavage parce que je ne trouvais plus ma laveuse. » Il dit faire l’inventaire de sa vie, mais, vous savez, je le connais depuis très longtemps et Joël Denis fait l’inventaire de sa vie toutes les deux semaines, mais il n’arrive jamais à la même conclusion.