The Beatles 50 ans après la fin

Les Beatles ont mis fin à leur union le 10 avril 1970. Cinquante ans après sa séparation, le célèbre quatuor de Liverpool a réussi à traverser les époques et le temps.

George Harrison, John Lennon, Paul McCartney et Ringo Starr ont développé, avec le réalisateur George Martin et l’ingénieur de son Geoff Emerick, des techniques d’enregistrement qui sont toujours utilisés. Ils ont inspiré des dizaines de milliers de musiciens avec les approches mélodiques et psyché-déliques qu’ils ont créées.

«On n’a pas réalisé, lorsqu’ils se sont séparés, tout ce qu’ils avaient accompli et ce qu’ils ont pu changer. C’est par la suite qu’on a réalisé tout ça et qu’ils sont devenus légendaires. Leur musique, comparativement à celle de bien d’autres artistes, avait encore du sens, 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans plus tard, et ce ne sont pas tous les artistes qui ont cette qualité-là. Surtout pas en musique pop», a indiqué l’auteur, compositeur et interprète Gilles Valiquette, spécialiste des Beatles.

Photo courtoisie

Influence durable

Lorsque les albums des Beatles ont été mis en ligne sur les différentes plateformes musicales, le 24 décembre 2015, 70 millions d’écoutes ont été effectuées au cours des quatre premières journées sur le portail Spotify.

Soixante-cinq pour cent des auditeurs avaient moins de 34 ans.

À l’automne dernier, Spotify révélait que 30 % des écoutes effectuées provenaient des 18 à 24 ans.

À ce jour, Here Comes The Sun est le titre des Beatles le plus populaire avec 437 millions d’écoutes, suivi de Come Together, Let it Be, Hey Jude et Yesterday, qui ont franchi la barre des 200 millions.

Les Killers, Oasis, Nirvana, les Foo Figthters, Panic ! At The Disco, Green Day, les Smashing Pumpkins et plusieurs autres formations ont avoué avoir été influencés par les Beatles.

Récemment, Danny Boyle réalisait le long métrage Yesterday, où Jack Malik, un jeune musicien se retrouve dans un monde parallèle où les gens ne connaissent pas les Beatles. Il connaît du succès en interprétant les chansons de la formation britannique.

En 2007, Julie Taymor réalisait le film musical À travers l’univers (Across the Universe), dont l’histoire est inspirée par les textes de 34 chansons des Beatles, interprétées par les acteurs du film, dont Evan Rachel Wood.

Le Cirque du Soleil propose, depuis 2006, à Las Vegas, le spectacle Love qui célèbre l’héritage musical du quatuor londonien. Plus de huit millions de spectateurs l’ont vu jusqu’à maintenant.

«L’avant et l’après»

Pour Gilles Valiquette, l’influence et l’importance des Beatles sont indéniables. Harrison, Lennon, McCartney et Starr ont réussi à réunir tous les courants musicaux dans un même répertoire.

«Ils ont créé un impressionnant catalogue de sons de guitare et sur la façon de les jouer. Ils travaillaient avec des instruments rudimentaires et ils étaient en mode recherche. Tout part de là. Il y a eu l’avant et l’après», a-t-il mentionné, lors d’un entretien.

Let it Be Le dernier album des Beatles

Photo courtoisie

Lorsque Let it Be, le dernier album des Beatles, est arrivé dans les bacs des disquaires, le 8 mai 1970, la formation n’existait plus.

Le 12e album studio du Fab Four, sur lequel on retrouve les titres Get Back, Across the Universe, The Long and Winding Road et Let it Be, a été lancé un mois après la séparation du quatuor.

Let it Be a été construit à partir des vestiges provenant des séances d’enregistrement du projet Get Back, qui ont eu lieu avant celles d’Abbey Road, où les quatre membres avaient décidé d’enterrer la hache de guerre dans le but de produire un grand disque.

Le projet Get Back devait marquer un retour aux sources où les Beatles voulaient revenir à des sonorités moins complexes et sans le complexe travail de studio. Un film était aussi rattaché à ce projet.

L’album devait être lancé à l’été 1969.

Le claviériste Billy Preston a participé aux séances d’enregistrement qui se sont déroulées au studio Saville Row.

Insatisfaits du résultat et en pleine crise existentielle, les Beatles ont décidé d’abandonner le projet Get Back.

Les bandes d’enregistrement ont ensuite été remises au réalisateur Phil Spector par Allen Klein, le nouveau gérant des Beatles, qui ne faisaient pas l’unanimité et elles sont devenues Let it Be.

Dix dates importantes

1. 17 août 1960

Pete Best, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney et Stuart Stucliffe donnent leur premier concert, sous l’appellation The Beatles, à l’Indra Club à Hambourg en Allemagne

2. 16 août 1962

Le batteur Pete Best est congédié par le gérant Brian Epstein et Ringo Starr fait son entrée au sein des Fab Four deux jours plus tard.

3. 5 octobre 1962

Les Beatles lancent leur premier simple avec la chanson Love Me Do. On retrouve le titre P.S. I Love You sur la face B 45 tours.

4. 22 mars 1963

Photo d'archives, WENN

Please Please Me, le premier album du quatuor, est lancé en Angleterre. On y retrouve 14 chansons dont I Saw Her Standing There, Love Me Do et Twist and Shout.

5. 9 février 1964

Les Beatles sont en vedette dans le Ed Sullivan Show sur le réseau CBS où ils interprètent All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There et I Want to Hold Your Hand.

6. 15 août 1965

George Harrison, John Lennon, Paul McCartney et Ringo Starr se produisent devant une foule en délire de 55 600 spectateurs, en pleine « beatlemania » au Shea Stadium à New York.

7. 4 mars 1966

John Lennon déclare dans le quotidien London Evening Standard que les Beatles sont plus populaires que Jésus Christ.

8. 29 août 1966

Les Beatles donnent le dernier spectacle de leur carrière au Candlestick Park à San Francisco. Ils terminent leur prestation avec Paperback Writer et Long Tall Sally, une reprise de Little Richards.

9. 26 septembre 1969

Les Beatles lancent le mythique album Abbey Road.

10. 30 janvier 1969

Photo courtoisie

Le groupe donne ce qui deviendra leur toute dernière prestation, avec 42 minutes de musique, sur le toit des bureaux de la compagnie de disques Apple.

Cinq albums pour le confinement

Revolver - 1966

Photo courtoisie

Avec cet album, le quatuor londonien innove et expérimente. Les Beatles délaissent les chansons simplistes pour plonger dans l’ère psychédélique avec les Eleanor Rigby, Yellow Submarine et Tomorrow Never Knows.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts’ Club Band - 1967

Photo courtoisie

Cet opus, sur lequel on retrouve Les Lucy in the Sky with Diamonds, With a Little Help from my Friends et A Day in the Life, est considéré comme un des albums marquants de l’histoire du rock.

White Album - 1968

Photo courtoisie

Le White Album est un opus diversifié où Harrison, Lennon, McCartney, Starr écrivent individuellement. Ce disque révèle George Harrison qui signe le titre While my Guitar Gently Weeps.

Abbey Road - 1968

Photo courtoisie

En pleine crise, les membres des Beatles acceptent de mettre les conflits de côté et de faire de la musique. Abbey Road est considéré comme le chef-d’œuvre ultime de la formation britannique.

The Beatles at the Hollywood Bowl - 1977

Photo courtoisie

Cet album, enregistré en 1964 et 1965 à Los Angeles, est un des rares témoignages du quatuor en spectacle. La version remixée lancée en 2016 comprend quatre titres additionnels.

Les circonstances de la rupture

Sept mois après avoir lancé Abbey Road, considéré comme le chef-d’œuvre des Beatles, Paul McCartney annonçait, le 10 avril 1970, la fin de la mythique formation.

Une décision qui a ébranlé les amateurs de musique, mais qui était tout à fait prévisible. Les tensions étaient élevées. John Lennon avait manifesté son intention de quitter le groupe, Ringo avait claqué la porte, George Harrison avait quitté le quatuor durant deux jours.

C’est toutefois Paul McCartney qui a sonné le glas, une semaine avant le lancement de son premier album solo.

«John Lennon lui en a toujours voulu d’avoir été celui qui a déclaré publiquement la fin des Beatles. Il a dit que ce n’était pas à lui de faire ça, mais que c’était quelque chose qui lui revenait», a indiqué l’auteur, compositeur et interprète Gilles Valiquette, grand spécialiste des Beatles.

Le Fab Four était loin de filer le parfait bonheur. Une série d’incidents ont miné l’unité qui existait entre George Harrison, John Lennon, Paul McCartney et Ringo Starr.

La décision de ne plus faire de tournées, la mort de leur gérant Brian Epstein, qui agissait souvent à titre d’arbitre, l’omniprésence de Yoko Ono et les frustrations vécues par Harrison, qui avait de la difficulté à faire passer ses idées, font partie des éléments qui ont contribué à briser l’amitié qui existait entre les quatre Beatles.

Photo courtoisie

Deux ans?

Lorsque les Beatles ont commencé à être populaires en 1963 en Angle­terre, on leur a expliqué que le succès n’était pas pour être éternel.

«On leur a dit que c’était pour durer environ deux ans, un peu comme la mode du twist. Il leur a été conseillé de soutirer le maximum de ces deux années et qu’ils auraient possiblement assez d’argent pour pouvoir vivre aisément», a mentionné Valiquette, lors d’un entretien.

Les Beatles ont travaillé comme des fous en 1963 et en 1964. Ils enregistraient 36 bandes maîtresses par année et ils ont fait toutes les tournées qu’il était possible de faire.

«On voit, sur la photo de l’EP Beatles For Sale, lancé en avril 1965, qu’ils ont l’air fatigués. Ils l’étaient», a laissé tomber Valiquette.

Les Beatles ont pris trois mois de vacances en 1966. Ils ont aimé cette période et leurs intérêts se sont diversifiés.

Ils ont ensuite enregistré l’expérimental Revolver et ils sont repartis sur la route où ça ne s’est pas très bien passé. Ils ont décidé de ne plus faire de tournées et de se concentrer sur le travail en studio. Ce qu’ils aimaient.

L’auteur, compositeur et interprète raconte que toutes sortes de rumeurs circulaient depuis cette décision des Beatles de ne plus donner de spectacle. «Nous, les fans, on prenait ça avec un grain de sel. Les albums continuaient d’arriver avec régularité et rien ne laissait croire que ça allait mal», a-t-il dit.