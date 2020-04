Tolérance en période de pandémie

Il devient de plus en plus insupportable de constater que des individus et des groupes divers défient délibérément les directives du gouvernement du Québec dans sa lutte contre la pandémie.

Les Québécois en majorité suivent à la lettre les consignes sanitaires en faisant leur devoir de citoyen — et à quel prix ! Le point de presse quotidien du premier ministre où il est souvent question des récalcitrants et autres éléments antisociaux augmente notre intolérance à l’endroit de ces derniers.

L’on a appris dans La Presse d’hier que des fonctionnaires, figés dans leur mentalité technocratique, font fi des directives gouvernementales. Ils appliquent aveuglément des règles juridiques sans lien avec la situation d’urgence créée par la pandémie. En fait, ils se fichent des désirs et ordres exprimés par le trio qui s’adresse solennellement à la nation chaque jour.

Guerre

À la guerre comme à la guerre. Que cela fasse tiquer des défenseurs aveugles du droit de la personne, le chef du gouvernement québécois s’est transformé dans la réalité en général de l’armée des combattants voulant protéger la vie humaine.

Or, comment peut-on défier les règles actuelles imposées pour contrer ultimement la mort qu’entraîne la COVID-19 ? Faut-il rappeler que le premier des droits de la personne est le droit à la vie ? À défaut de ce droit primordial, tous les autres droits n’ont pas de sens. Et la démocratie perd sa raison d’être.

Néanmoins, il appert que dans chaque société, on retrouve 5 % de récalcitrants que l’on peut aussi qualifier de caractériels. Des gens qui échappent à tout encadrement et tout contrôle. Le premier ministre Legault a demandé aux forces de l’ordre d’infliger des amendes très salées pour toute infraction à ses directives. Les contrevenants devront même se présenter en cour pour recevoir leur punition. Mais cette procédure risque de faire long feu : la procédure est compliquée et combien de ces personnes seront-elles en mesure de débourser les sommes requises ?

Par ailleurs, à l’heure où on parle de la possibilité de libérer des prisonniers condamnés pour des offenses légères afin d’éviter une explosion de la COVID-19 à l’intérieur des prisons, est-ce bien le moment d’envisager à la limite une augmentation de la population carcérale ?

Contrôle

Serions-nous donc impuissants pour contrôler les incontrôlables ? C’est certainement une question légitime à se poser alors que nous nous rapprochons du fameux pic de l’épidémie.

De plus, on parle encore peu des confinés, de leurs difficultés à demeurer enfermés, habités par la conscience du danger de s’exposer au virus, mais également d’être emprisonnés dans leurs angoisses entre les quatre murs de leur demeure.

Jamais nous n’aurions imaginé pareil scénario. Les films de science-fiction sont populaires, car ils provoquent des émotions sans rapport avec le réel. Avec le coronavirus, nous sommes dans un film hyperréaliste, déstabilisant, qui nous laisse apeurés. Il nous faut apprendre à nous éloigner de nos semblables, voire à les fuir. Ceux qui par indigence intellectuelle, par cruauté ou par inconscience refusent de se soumettre aux ordres des autorités sanitaires et politiques provoquent notre mépris. Comment peut-on les tolérer ?