Un vrai bonheur de lecture

Avant de voler une voiture qui servira ensuite à prendre la fuite, il faut toujours penser à vérifier l’état de la batterie ! C’est en tout cas ce que trois jeunes cambrioleurs japonais apprendront à leurs dépens. Mais par chance, ils ne tarderont pas à tomber sur une bicoque abandonnée où, dans la nuit du 12 au 13 septembre 2012, ils pourront tous se planquer sans craindre d’être repérés par la police.

Ils ne le savent pas encore, mais cette bicoque abandonnée n’est autre que le bazar Namiya. Un endroit où, jusqu’au tournant des années 1980, les gens incapables de trouver une solution à leurs problèmes venaient demander conseil au vieux monsieur Namiya. Ils n’avaient qu’à glisser une lettre sous la fente du rideau métallique et le lendemain, une réponse les attendait.

Retour vers le passé

Pour en revenir à nos trois cambrioleurs amateurs, ils recevront ainsi leur première lettre aux environs de 2 h 30 du matin. Et en tentant de résoudre le difficile dilemme d’une jeune athlète dont le petit ami est mourant, ils réaliseront une bien drôle de chose : la fille qui vient de leur écrire est issue du passé. De la fin des années 1970, pour être plus précis. Ce qui veut dire que 30 ans les séparent, et que ces 30 ans se révéleront très pratiques : comme ils connaissent l’avenir, ils pourront forcément mieux conseiller tous ceux qui s’adresseront à eux.

Ce roman coup de cœur remplit parfaitement sa fonction. Nous happer dès les premières pages pour nous faire tout oublier : l’heure des repas, les soucis d’argent et même tout ce qui se passe en ce moment.

FRISSONS GARANTIS

Victime 55

Chandler Jenkins est sergent de police à Wilbrook, une petite ville d’Australie-Occidentale où il ne se passe pas grand-chose hormis les inévitables querelles d’ivrognes du samedi soir. Au cours d’une très chaude journée de novembre, il sera donc assez surpris de voir débarquer au poste un inconnu dont les vêtements sont tachés de sang.

L’homme, un trentenaire sans domicile fixe du nom de Gabriel, serait en effet passé à un cheveu d’être la 55e victime d’un tueur en série prénommé Heath. Les grandes lignes de son histoire ? Après avoir été pris en autostop, il a repris connaissance, les poignets enchaînés aux poutres d’un cabanon situé en plein bois. L’horreur totale, quoi. Gabriel a néanmoins réussi à s’échapper, même si Heath n’a pas hésité à se lancer à ses trousses.

Là où la situation commencera vraiment à se corser, c’est quand un autre inconnu couvert de sang débarquera au poste. Et qu’il apprendra à Jenkins qu’un tueur en série prénommé Gabriel aurait bien aimé en faire sa 55e victime. Qui dit vrai ? Car peu importe ce qui se passera ensuite, il y en a forcément un qui ment. À Jenkins de découvrir qui.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Sanction

Autant le préciser dès maintenant : les 12 courtes nouvelles de ce recueil valent réellement le détour. Avec une étonnante économie de mots, l’écrivain et criminaliste allemand Ferdinand von Schirach y met chaque fois en scène la justice. Parfois parce qu’elle doit être rendue, d’autres parce qu’elle a bousillé la vie de femmes et d’hommes ordinaires. Mais, quelle que soit l’histoire racontée, on ne pourra la finir sans être ébranlé.

Présumée disparue

Nul ne sait où Edith Hint, fille d’un influent chirurgien, a bien pu passer. Mais comme des traces de sang ont été trouvées dans la cuisine et le couloir de son cottage, l’inspectrice Manon Bradshaw sera rapidement envoyée sur les lieux. Et sachant que les 72 premières heures sont toujours capitales dans les affaires de disparition suspecte, elle ne tardera pas à pédaler comme une dingue ! Un polar convenu dont on a surtout apprécié l’héroïne.

Les meilleures énigmes HintHunt

En France, la maison HintHunt a été l’une des grandes pionnières des jeux d’évasion. Avec les années, elle a ainsi concocté moult énigmes, messages codés ou défis en tous genres. Alors si on a envie de mettre nos petites cellules grises à l’épreuve, c’est sans conteste le livre qu’il nous faut !

1 plat, 3 déclinaisons, 0 déchet

Par les temps qui courent, c’est le livre de recettes qu’on devrait tous avoir en main pour éviter d’aller trop souvent à l’épicerie. Car après avoir préparé et servi l’un de ses grands plats familiaux (pot-au-feu, curry de légumes, bolognaise, tagine d’agneau, colombo de poulet, etc.), il propose trois façons complètement différentes d’en cuisiner les restes. Comme ça, pas de gaspillage !