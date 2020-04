Bonsoir Bonsoir ! nouvelle formule

De l’émission Bonsoir bonsoir !, il ne reste pratiquement que le titre. C’est dans une formule complètement renouvelée, sans son décor coloré, et avec le quart de son équipe – mais une bonne dose de volonté – que Jean-Philippe Wauthier amorcera la deuxième saison de l’émission, lundi soir.

L’émission estivale, habituellement dédiée à la promotion de l’art et la culture, a dû revoir son mandat pour continuer à opérer physiquement sur un plateau de télé. Mais « c’était logique » de repenser la formule dans les circonstances, précise Jean-Philippe Wauthier à l’autre bout du fil.

« Le format n’existe plus, explique-t-il. Le mandat de Bonsoir bonsoir !, c’était de parler de la culture. [...] Dans le contexte actuel, la culture est sur pause. On fait quoi avec ça ? On s’est posé la question. Mais je pense qu’on a une responsabilité publique de s’adresser aux gens. »

L’émission élargira donc son éventail de sujets abordés. Impossible de faire abstraction de la pandémie, souligne l’animateur, mais il y aura aussi de la place pour le divertissement.

« Depuis qu’on a confirmé notre retour, on a tellement reçu de messages, souligne-t-il. On se rend compte du besoin que les gens ont de se changer les idées, de se faire divertir. Il va falloir trouver ce ton-là. Il y aura un équilibre à trouver dans chaque discussion, j’ai l’impression. »

Sur le plateau, toutes les règles nécessaires seront suivies, assure Jean-Philippe Wauthier. Il recevra un invité à la fois, tandis qu’il s’entretiendra virtuellement avec d’autres.

« Je pense qu’on doit avoir réduit notre “staff” de 75 % sur le plateau. [...] On va faire ce qu’on peut avec ce qu’on a. »

Une émission « joviale »

Comme l’an passé, la quotidienne sera en direct les lundis et mercredis. Jean-Philippe Wauthier ne se trouvera pas dans son décor aux couleurs tropicales, qui était entreposé. L’équipe a dû se rabattre sur le seul décor disponible à Radio-Canada.

Faut-il donc mettre de côté l’ambiance festive et colorée qui était la signature du talk-show ?

« C’est la question qu’on se pose. Il faut garder une émission à tout le moins joviale, mais qui ne se met pas la tête dans le sable sur ce qui se passe. Ce n’est pas évident. »

Bonsoir bonsoir ! continuera tout de même d’offrir des prestations musicales en studio, avec deux musiciens. Émile Bilodeau et Yann Perreau seront au rendez-vous cette semaine.

Bonsoir bonsoir ! est diffusé à Radio-Canada du lundi au jeudi à 21 h.