Les séries médicales connaissent un succès monstre, partout sur la planète. Elles nous donnent accès à un monde qui fascine et que l’on redoute à la fois, comme un suspense à notre portée. Elles montrent des héros du quotidien qu’elles humanisent, la fiction les entraînant dans des vagues d’émotions. Elles nous permettent, dans certains cas de comprendre des enjeux, de mettre en lumière certaines maladies, d’apprivoiser des deuils. En hommage aux médecins qui, au risque parfois de leur propre santé, prennent soin de nous, voici quelques séries qui nous font vivre une parcelle de leur quotidien. Bon courage !

Séries documentaires d’ici

De garde 24/7

Rarement on aura eu un accès si privilégié à ce que vivent réellement les médecins. Cette série documentaire d’observation, devenue une référence, montre avec finesse la réalité d’un hôpital, le lien qui s’opère entre le personnel et les patients et, surtout, comment ces professionnels conjuguent avec le stress, la maladie, l’urgence, la guérison, le deuil et tout ce qu’implique leur précieux travail.

Nous nous sommes attachés dans les premières saisons aux médecins de l’hôpital Charles-Lemoyne, puis, depuis quelques années à ceux de Maisonneuve-Rosemont. Ces professionnels sont de véritables héros. Cette immersion bien menée nous le prouve.

À voir ce quotidien déjà bien rempli, on imagine à peine comment se vivent les moments actuels en cette ère de pandémie.

► Vendredi 19 h à Télé-Québec

► Toutes les saisons disponibles sur degarde247.telequebec.tv

► Saison 5 disponible en rattrapage sur illico, Tou.tv et autres

Première ligne : chaque seconde compte

Cette nouvelle série documentaire nous entraîne dans le quotidien d’un centre d’appel du 911 de Sherbrooke. C’est ici que l’urgence commence, lorsque les premiers signes de détresse sont partagés et que les répartiteurs doivent aviser les premiers répondants et mettre en œuvre la chaîne d’intervention.

► Mardi 22 h sur Moi&cie

Séries de fiction d’ici

Épidémie

Les auteurs Annie Piérard, Bernard Dansereau et Étienne Piérard-Dansereau ne pouvaient voir plus juste. Bien qu’ils aient commencé l’écriture de la série il y a deux ans à partir d’articles de l’Organisation mondiale de la santé, l’actualité a rejoint la fiction avec un timing et un réalisme inquiétant. Julie Le Breton y incarne Anne-Marie Leclerc, une infectiologue qui doit enquêter sur un virus mortel qui se propage à une vitesse grand V.

► Disponible sur illico ou autre fournisseur de rattrapage.

Transplant

Cette nouvelle série canadienne mettant en vedette Laurence Lebœuf et Hamza Haq suit le parcours d’un urgentologue qui a fui la Syrie pour s’installer au Canada où il doit s’adapter, comme immigrant, à de nouvelles réalités dans un hôpital de Toronto. Outre le fait que la série se déroule dans le milieu médical et s’avère haletante, elle aborde un sujet hautement actuel, celui de l’immigration. Le transplanté, c’est d’abord lui.

► Mercredi 21 h CTV

► En VF mercredi 22 h à Vrak

* D’autres séries ont abordé le milieu médical. Souvenez-vous d’Au secours de Béatrice, Trauma et Urgence.

Séries de fiction américaines

Grey’s Anatomy

Créée par Shonda Rhimes, cette série se déroule dans un hôpital de Seattle et suit le quotidien de la chef du service de chirurgie générale Meredith Grey (Ellen Pompeo). Nous l’avons vu gravir les échelons depuis la première saison alors qu’elle faisait partie d’une cohorte d’internes. Rhimes voulait avec cette série montrer des femmes fortes et intelligentes. Dans un contexte où les personnages sont confrontés à la vie comme à la mort, nous les voyons évoluer dans leurs vies personnelles souvent chaotiques. La série connaît un tel succès qu’elle donne naissance à des projets dérivés avec certains personnages, dont Private Practice et Station 19. Les jeunes sont aussi nombreux à la découvrir actuellement en rafale. Cette semaine, le dernier épisode de la saison 16 sera diffusé. Si la fin vous paraît abrupte, c’est que les quatre derniers épisodes n’ont pu être tournés dans le contexte actuel de la COVID-19. Ils seront donc le point de départ de la saison 17 avec un certain remaniement.

► Jeudi 21 h CTV et ABC

► En VF samedi 23 h 30 sur Ici Radio-Canada Télé et Tou.tv

► En rattrapage sur Netflix

The Good Doctor

La particularité de cette série réside dans la personnalité de son personnage principal. Shaun Murphy (Freddie Highmore) est résident en chirurgie à l’hôpital de San José et il est autiste. Doué et extrêmement intelligent, il est confronté à des défis qui relèvent plus de ses habilités interpersonnelles étant donné sa condition que de ses compétences médicales que tous admirent. Cette série permet de briser certains tabous entourant l’autisme. La finale (en anglais) sera diffusée cette semaine.

► Lundi 22 h sur ABC et CTV

►En VF sur les ondes de TVA (vient de se terminer) et sur illico et autres fournisseurs

New Amsterdam

Cette série met l’accent sur le désir de changer un système parfois archaïque. Le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) est le nouveau directeur médical du plus vieil hôpital new-yorkais. Son désir de soigner les patients le mène parfois à prendre des initiatives qui vont à l’encontre de la bureaucratie et des règles établies.

► De retour mardi 21 h NBC dès le 14 avril

► En VF jeudi 22 h sur Moi&cie

The Resident

Le Dr Devon Pravesh (Manish Dayal) est un jeune médecin idéaliste qui en est à ses dernières années d’études et dont le mentor, le Dr Conrad Hawkins (Matt Czuchry), suit les pratiques de façon pas très orthodoxe pour contourner les règles d’un patron en manque d’éthique. Il doit donc revoir ses acquis pour espérer être promu et se montrer solidaire pour le bien-être des patients.

► Mardi 20 h CTV et FOX

► En VF jeudi 21 h sur Série Plus

Code Black

Nous sommes ici dans une période cruciale alors que les urgences de l’Angels Memorial Hospital sont surpeuplées. Quand il y a plus de patients que de ressources, c’est ce qu’on appelle un code noir. D’où l’importance, dans la situation de pandémie qui nous affecte présentement, d’aplanir la courbe. La Dre Leanne Rorish (Marcia Gay Harden) et l’infirmier Jesse Sallander (Luis Guzman) ont donc plusieurs défis à relever.

► Disponible sur Amazon Prime Video

► En VF mercredi 22 h sur Série Plus

* De nombreuses séries se sont déroulées dans le milieu médical. Pensons au succès d’ER, de Dr House, Nurse Jackie, Doogie Howser MD, Dr Quinn et Marcus Welby MD.

Un cas à part

General Hospital

Ultra romance, ce téléroman savon d’après-midi existe depuis le 1er avril 1963 ! C’est 57 saisons, plus de 14 760 épisodes. On est loin du quotidien réel des médecins, j’en concède. C’est un clin d’œil qui illustre le rapport fidèle entre le public et ce que représente le milieu médical. Ici, on parle d’amour, de trahison, d’espionnage... et encore d’amour. Le cœur a ses raisons en a été une belle parodie.

► Tous les jours à 14 h sur ABC et Citytv